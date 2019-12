Ayudas "más allá de la mayoría de edad" y poder volver al centro de acogida, entre las peticiones de jóvenes extutelados

Extender las ayudas de las administraciones públicas "más allá de la mayoría de edad" y poder regresar a los centros de acogida en caso de que fuera necesario, a través de la creación de un fondo de emergencia, son algunas de las medidas propuestas por los jóvenes extutelados que participan como coformadores en el programa europeo 'Preparados para emanciparse' de Aldeas Infantiles SOS, que apoya a los menores tutelados en su proceso de emancipación al cumplir la mayoría de edad.

Así lo han expresado este viernes 20 de diciembre Estefanía Montes, Javier Saiz, Zuleima Reyes, Eva Hidalgo y Alexandra Floaré, cinco jóvenes de entre 21 y 28 años que han formado parte de los sistemas de protección infantil hasta los 18 años y que ahora colaboran como coformadores de los educadores encargados de ayudar a los menores en su proceso de emancipación.

Todos ellos han destacado la importancia de su participación en este sentido para ayudar a niños que vivirán próximamente situaciones similares a las que ellos vivieron al cumplir la mayoría de edad, al tiempo que han subrayado la necesidad de tener en cuenta las capacidades y características de cada joven en el proceso de emancipación y realizar un abandono "individualizado" de los sistemas de protección.

Asimismo, han pedido que se lleve a cabo un plan de seguimiento de la emancipación y que exista un apoyo en la educación y los estudios a aquellos jóvenes emancipados "que se han equivocado al elegir" sus estudios superiores o su carrera laboral.

Durante su intervención, Estefanía, de 28 años, ha resaltado la necesidad de que tanto las ayudas sociales, como los proyectos destinados a ayudar a los jóvenes que deben abandonar los centros de acogida beneficien a los niños migrantes y a los menores no acompañados para que se les brinden "las mismas oportunidades" que a los jóvenes españoles.

Javier tiene 24 años y considera que, entre los elementos clave para llevar a cabo esta serie de medidas, la mejora en el acceso a la información para los jóvenes es "fundamental" para que conozcan por qué fueron acogidos en un sistema de protección y "construir un futuro sabien de dónde vienen".

Además, el joven ha señalado que se debe apoyar a los jóvenes extutelados en la creación de redes y asociaciones para unirse y "luchar" porque las reivindicaciones "lleguen a todos", al tiempo que ha solicitado que se cree un organismo en el que los jóvenes puedan formalizar sus quejas en caso de que vean vulnerados sus derechos.

Los cinco participantes han coincidido en la necesidad de no separar a los hermanos que han crecido sin el cuidado parental, aunque uno de ellos sea menor de edad y el otro ya haya cumplido los 18 años y deba abandonar el centro de acogida. En esta línea, han hecho hincapié en la importancia de que se desarrolle un acceso gratuito a servicios de salud que no estén dentro de la seguridad social, como la "tan necesaria" terapia psicológica.

APOYO EN EL ACCESO AL MUNDO LABORAL

De este modo, Alexandra Floaré, de 21 años, ha pedido que se brinde un apoyo apropiado a los jóvenes que salen de los sistemas de protección infantiles en materia de apoyo psicológico y de fomento de su acceso al mercado laboral para "integrarse en igualdad de condiciones" que el resto de jóvenes.

Zuleima Reyes, de 23 años, ha señalado que se deben reforzar los servicios de educación a la familia del menor para "mejorar las relaciones", ya que la referencia familiar es uno de los elementos que "más" echan de menos los jóvenes en el proceso de emancipación. A pesar de este hecho, todos ellos han asegurado no sentirse "solos y abandonados" porque han contado con la ayuda de profesionales que han sido "la familia" que les ha dado "la vida".

Reyes, que considera "fundamental" la ayuda de los educadores "que escuchan y apoyan" a los jovenes emancipados, ha insistido en que se fomente la capacitación de los mismos en materia de derechos de los niños, con el fin de que haya una atención individualizada para cada joven en su proceso de abandono de los sistemas de protección.

El proyecto, cofinanciado por la Unión Europea y en el que participan ONG de Croacia, España, Italia, Letonia y Lituania, ha formado a un total de 83 profesionales en sus ediciones de 2017 y 2018 en España, concretamente en las comunidades de Canarias, Castilla-La Mancha y Galicia, contando con la participación de 55 jóvenes, ochos de los cuales colaboraron como coformadores.

El presidente de Aldeas Infantiles SOS España, Pedro Puig, ha explicado que esta iniciativa, que ha recibido recientemente el Premio de Innovación de la Red Europea de Servicios Sociales por la inclusión de los jóvenes como coformadores, ha destacado actualmente en España hay 300.000 niños en riesgo de perder el cuidado de sus padres, 48.000 dentro de los sistemas de protección y 4.125 que han cumplido la mayoría de edad y salen de los centros de acogida.

Puig ha matizado que debe haber una colaboración conjunta entre las administraciones y las ONG para garantizar que estos menores no se "enfrenten solos" a las "dificultades que suponen la vida adulta" porque, a pesar de no haber podido crecer con sus padres, son jóvenes "perfectamente capacitados" a los que no hay que poner "etiquetas injustas".