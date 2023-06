Avistan un ejemplar de la segunda ballena más grande del mundo desde La Línea (Cádiz)

Ecolocaliza, conjuntamente con el laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla, Ecowildlife Travel y Citizens By Planet han dado comienzo este miércoles el programa de voluntariado para la observación sostenible de cetáceos que se unirán al programa Proyecto Rorcual Común del Estrecho Oriental (Prceo). Así, han divisado desde las playas de La Línea de la Concepción (Cádiz) las dos primeras ballenas en su paso por el Estrecho, dos rorcuales comunes, que puede llegar a medir 23 metros de largo, siendo la segunda más grande del mundo.

Según ha explicado Ecolocaliza en una nota, han sido divisados por el grupo de voluntarios de Keep the Whales en las costas linenses y son los dos primeros ejemplares que han sido avistados en la migración anual del Rorcual Común, la segunda ballena más grande del planeta en su paso desde el Mediterráneo hasta el Atlántico. En ese paso están siendo seguidas y monitorizadas desde La Línea.

En este sentido, ha señalado que el año pasado se monitorizaron y contabilizaron un total de 159 ballenas y 300 delfines de las especies común y mular, además de dos tiburones peregrinos.

"Se trata de transmitir y concienciar a la ciudadanía de la necesidad de preservar esta ballena, la única con barbas que se encuentra en el Estrecho de forma regular, cuyos machos llegan a medir 23 metros de longitud y pesar cerca de 80 toneladas, lo cual facilita su observación desde tierra", según ha explicado Estefanía Martín, directora del proyecto.

Esta iniciativa suponen unas jornadas prácticas de observación y avistamiento de rorcuales comunes en libertad desde tierra en las playas de La Línea de la Concepción donde se censarán los mamíferos marinos observados. Estos avistamientos están basados en una metodología científica con el objetivo de recoger datos que sirvan para crear publicaciones científicas de calidad y mejorar el conocimiento y el estado de conservación de esta especie.

Se trata de una actividad que complementa el proyecto 'Keep the Whales in La Línea' y que consistirá en que varios voluntarios fotografíen, documenten y cataloguen los ejemplares de rorcual común en su paso por el Estrecho.

Rocío Espada, bióloga marina de Ecolocaliza y cofundadora de la entidad, ha señalado que "en esta primera semana hay un total de seis voluntarios que pertrechados con prismáticos y cámaras fotográficas documentan el paso de las ballenas por el Estrecho de Gibraltar".

"Estos primeros voluntarios que ya se encuentran en La Línea suponen la avanzadilla de un total de 38 personas que apoyarán el proyecto con su actividad de observación, catalogación, documentación y registro de las ballenas que se observan desde las playas linenses", ha agregado

La migración del Rorcual Común se produce del Mediterráneo al Atlántico durante la primavera y hasta el otoño. Las ballenas se acercan mucho a las costas de la Línea de la Concepción y se pueden ver con los prismáticos desde tierra. Este proyecto además de servir para la investigación tiene una vinculación fundamental con la ciencia ciudadana, que tiene como objetivo involucrar a la ciudadanía desde el respeto y la responsabilidad en la observación de los cetáceos marinos.