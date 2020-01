TS avala el derecho a baja por cirugía ocular no cubierta en sanidad pública

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a la prestación por incapacidad laboral temporal a cargo de la Seguridad Social a una trabajadora que se sometió en una clínica privada a una intervención quirúrgica ocular no incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En una sentencia de la sala IV, de lo Social, el Supremo señala que en estos casos sí existe el derecho a la prestación siempre que la baja y su seguimiento se realicen por los servicios públicos de salud.

En el fallo, el tribunal examina el caso de una mujer de 46 años que presta servicios en la sección de hogar en un Hipercor de Madrid, que fue dada de baja por incapacidad temporal el 23 de septiembre de 2015, emitiéndose parte médico de alta por mejoría el 11 de noviembre.

La mujer se sometió privadamente a una intervención refractiva en ambos ojos, consistente en extracción de cristalino con implante de lente intraocular, también llamada "lesentomía refractiva", al objeto de eliminar la presbicia y la hipermetropía media con astigmatismo que padecía.

La Mutua Asepeyo, a la que está asociada la empresa para la gestión de la incapacidad temporal, denegó el derecho a percibir el correspondiente subsidio por incapacidad temporal y la Seguridad Social denegó la reclamación de la trabajadora.

Tanto el Juzgado de lo Social número 26 de Madrid, como posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ahora el Supremo, han dado la razón a la trabajadora y reconocido su derecho a percibir el subsidio por incapacidad temporal devengado por contingencia común, desde el 23 de septiembre de 2015 hasta el 11 de noviembre del mismo año.

El Supremo precisa que tanto la hipermetropía como el astigmatismo y la presbicia son, según la Organización Mundial para la Salud, enfermedades caracterizadas por problemas de visión conocidos como errores refractivos, cuya única solución hasta fechas recientes era el uso de gafas.

Sin embargo, en la actualidad tales enfermedades pueden ser tratadas mediante cirugía ocular con la colocación de lentes que corrigen los defectos de visión y permiten prescindir del uso de las mismas.

El hecho de que este tratamiento quirúrgico no esté incluido en la cartera de servicios comunes del sistema nacional de salud no impide, según la sentencia, que no estemos en presencia de un verdadero tratamiento médico.

El TS señala que lo decisivo no es si, ante una situación de enfermedad, el tratamiento sea o no financiado por la sanidad pública, sino si de tal patología se deriva una situación incapacitante para el trabajo a juicio de los servicios públicos de salud quienes, a través de sus prescripciones facultativas, controlarán la concurrencia del requisito incapactante.