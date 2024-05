AV.- La jueza cita a declarar a Futuro Vegetal el 8 de octubre por su imputación por organización criminal

La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid ha citado a declarar a Futuro Vegetal el 8 de octubrepor su imputación como organización criminal debido a las protestas climáticas que llevan a cabo, según han informado tres portavoces de la organización ecologista este martes 28 de mayo en una rueda de prensa.

Hasta el momento, la citación ha llegado a cinco personas, aunque la organización espera que sean llamados a declarar las 25 que fueron detenidas por la Policía el pasado diciembre. En este sentido, Futuro Vegetal critica que entre los arrestados no hay sólo miembros del colectivo, sino personas que simplemente habían participado en alguna acción.

Ahora mismo, el procedimiento se encuentra en diligencias previas y, según la organización, el único denunciante es la Brigada de Información de la Policía Nacional.

En este marco, Futuro Vegetal defiende que no cumplen con lo estipulado en la ley para ser considerados como organización criminal ya que son un movimiento social horizontal, donde no hay jerarquías ni ánimo de lucro, y cuya intención no es cometer delitos, sino que tienen una "demanda ecologista". Desde el colectivo, consideran que el objetivo de la Brigada de Información no es prevenir la comisión de delitos, sino "dinamitar" a Futuro Vegetal y "silenciar su demanda".

CORREO ELECTRÓNICO A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Según han anunciado, en estos meses van a continuar con sus acciones de protesta. También han avanzado dos periodos de "alta intensidad", uno en julio, enfocado en el turismo, y otro en otoño, relacionado con los sistemas ganaderos. Además, han enviado un correo electrónico a todos los grupos parlamentarios para solicitarles una entrevista ya que no saben "hasta qué punto son conscientes" los políticos de "cómo está funcionando" la Policía en su caso.