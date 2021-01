AV.- La alcaldesa de Molina de Segura (Murcia) pone su cargo y militancia "al servicio de su partido" pero no dimite

Clavero ha dicho que no se ha valido de su cargo para vacunarse

La alcaldesa de Molina de Segura (Murcia), Esther Clavero, ha querido aclarar en una rueda de prensa la polémica suscitada por su vacunación contra la COVID-19.

Clavero ha manifestado que ha puesto al servicio del PSRM-PSOE su cargo como alcaldesa del municipio y su militancia del partido. La propia primer edil ha declarado que ha hablado "personalmente con Diego Conesa" el cual le ha manifestado su apoyo" porque es claro que si hubiera hecho algo mal no lo hubiera hecho a escondidas".

Además, Clavero ha asegurado que "en ningún momento me he valido de mi cargo para que me pusieran la vacuna"

Por lo que ha argumentado que en ningún momento se ha ocultado su vacunación y que esta se hizo "con luz y taquigráficos, a plena luz del día y con otros usuarios que estaban allí presentes".

Clavero ha argumentado que pidió explicaciones a la directora de enfermería del centro de salud y al director del centro médico donde le administraron la vacuna para conocer si "me correspondía la vacuna y que tras la comprobación con el SMS se la administró".

Finalmente, Clavero ha denunciado que " ha habido una injerencia con fines políticos en su historial médico y que tomará las medidas oportunas al respecto".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))