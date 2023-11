Autoridades y expertos en derechos humanos alertan del negacionismo racista persistente

El director de la agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Michael O'Flaherty, y la comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, entre otros, han coincidido en llamar la atención sobre que una parte de la sociedad europea siga negando que existe el racismo y el impedimento que ello representa para poder atajarlo.

Ambos han subrayado además las estadísticas comunitarias que aseguran que menos del 10 % de los que sufren discriminación racial la denuncian por "falta de confianza", una muestra, ha destacado O'Flaherty, del "racismo institucional" que todavía está pendiente de erradicarse.

Más de una docena de autoridades y expertos están debatiendo al respecto este jueves y viernes en Barcelona en la Conferencia Internacional sobre antirracismo en la Unión Europea: "Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo", organizada en el marco de la presidencia española del Consejo de la UE.

"Debemos sanar el pasado. Me alegro que empiece a confrontarse el legado del colonialismo y me alegro de que ya no seamos tímidos a la hora de hablar de racismo institucional y estructural", ha señalado O'Flaherty.

El director de la agencia para los derechos fundamentales de la UE también ha mostrado su preocupación por la creciente influencia en el racismo de la ideología de extrema derecha "amplificada masivamente por las redes sociales".

La comisaria de Igualdad, por su lado, ha recordado la importancia de la presencia de las personas afrodescendientes en Europa y ha lamentado las estadísticas de discriminación racial, abuso y violencia que siguen sufriendo según el último informe de "Ser negro en la UE".

Ese estudio, de la propia agencia de Derechos Fundamentales de la UE y realizada el año pasado entre casi 7.000 personas en trece países de la Unión Europea, revela que entre 2018 y 2022 aumentó del 39 al 45 % el número de africanos o descendientes de africanos que residen en la Unión que sufren situaciones de racismo y discriminación.

Esa discriminación, destaca Dalli, "empieza en el colegio y continúa cuando avanzas por la vida, buscando un trabajo o vivienda, por ejemplo".

Más allá, el 30 % de los encuestados señaló haber sufrido acoso, el 58% haber sido sometido a controles policiales debido al color de su piel, y el 34% dice haberse sentido discriminado al buscar trabajo.

Entre los países que participan en el estudio, Austria y Alemania tienen los índices más altos de discriminación, con un 67 y un 65 % de los afrodescendientes encuestados, respectivamente, que afirman que han sufrido discriminación en los cinco años previos a la encuesta.

Polonia, con el 21 %, es el país donde, según la FRA, la discriminación está menos extendida, seguida de Portugal y Suecia, con el 27 %.

En España, el 37% de los encuestados afirmaron haber sufrido episodios de racismo o discriminación racial en ese periodo.

En definitiva, Dalli ha lamentado el "silencioso racismo estructural" en la UE que empieza "ya en una edad muy temprana" y lanza mensajes a los niños de que hay lugares, ámbitos y sectores fuera de su alcance por su color de piel.

De la conferencia se ha ausentado a última hora la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la que ha sustituido el subsecretario Ignacio Sola, afrodescendiente, y que ha llamado la atención sobre la falta de referentes como él mismo en la esfera pública.

Sola, en la línea de O'Flaherty y otros intervinientes, ha subrayado la importancia de que se recaben datos sobre la población racializada y sus discriminaciones para tener un mapa real de la situación "certera" y atajarla con legislación y otras medidas lo mejor posible.