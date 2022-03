La Autónoma de Barcelona media por una polémica "trans" con una profesora

La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) está mediando entre la profesora del máster de género y comunicación Juana Gallego y parte de su alumnado, que ha decidido no asistir a sus clases por sus presuntos posicionamientos sobre los "trans" y sus dudas sobre el "no binarismo".

Fuentes de la UAB han señalado que se está mediando entre la docente y los alumnos y han señalado que defienden en cualquier caso la libertad de cátedra y expresión de todos los profesores.

Las diferencias entre la profesora y el partido FAC (Feministas al Congreso) con el que simpatiza y algunas alumnas tienen su origen en diferentes planteamientos con respecto a la autoidentificación de género en las personas trans y con el concepto del "no binarismo".

La última clase de Gallego, sobre publicidad y el cuerpo de la mujer, fue pospuesta por el rectorado, aunque han aclarado que no fue por las ausencias, sino porque iba a ser retransmitida en abierto a través de FAC, han explicado las mismas fuentes, que han recordado que el máster es para alumnos matriculados y no se puede distribuir para entidades ajenas.

Además, se habría intentado posponiendo la clase proteger los derechos de imagen del propio alumnado y respetar la normativa académica, han añadido.

La mediación se ha activado en cumplimiento de la ley de convivencia universitaria.

A través de su cuenta de Twitter, la propia Gallego denunciaba hace unos días que estaba sufriendo "cultura de la cancelación".

"Quiero denunciarlo, no se puede tolerar esta persecución y esta censura previa que estas alumnas están ejerciendo y no se puede tolerar en este máster que pertenece a la UAB, esto la UAB no puede permitir que suceda", decía en un vídeo en Twitter.

Desde la dirección del máster remitieron un comunicado en el que defendían la libertad de expresión, el respeto y el diálogo por que entienden "que la academia es un espacio de debate donde cada persona puede expresar su opinión desde el respeto y la asertividad".

Por otro lado, la coordinación del máster recuerda a todos los alumnos que deben cumplir con el 80 % de las clases para poder ser evaluadas.

Al mismo tiempo, han querido matizar que en su opinión no se trata de "boicot" o censura por el hecho que parte del alumnado no asista por decisión propia y si ella puede hacer clase con normalidad.

Algunas alumnas que no tenían discrepancia con la profesora han publicado en redes mensajes de denuncia porque se hubiera pospuesto la última sesión, mientras otros mostraban sus diferencias con los posicionamientos que consideran que Gallego y el FAC sostienen contra el no binarismo o la autoidentificación de género en el caso de los "trans".