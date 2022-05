Autofagia: Esta es mejor manera para mantenerte joven y con buen estado de salud

La autofagia es el proceso por el cual se mantiene la salud de nuestras células y que forma parte de nuestra salud en general. Ahora, unos investigadores han estado estudiando para saber si se puede impulsar este proceso natural y si esto sería capaz de detener algunas enfermedades que aparecen con la vejez. Es decir, la pregunta que se hacían era si es posible retrasar o detener el desarrollo de algunos trastornos que se relacionan con la edad. Mantenerse joven es algo que ha preocupado al ser humano desde el inicio de su existencia.

Actualmente hay ciertas enfermedades como el Alzhéimer y otras patologías cardíacas que aparecen con la edad avanzada y que se han convertido en las principales causas de muerte en el mundo. Al parecer, el hecho de que ahora tengamos una mayor esperanza de vida influye en el desarrollo de más y nuevas enfermedades, según a OMS. Quienes apuntan que "a nivel mundial, la esperanza de vida ha aumentado en más de 6 años entre 2000 y 2019 (de 66,8 años a 73,4 años). Mientras que la esperanza de vida sana (EVAS) también ha aumentado un 8%, esto se debió a la disminución de la mortalidad más que a la reducción de los años vividos con discapacidad. En otras palabras, el aumento de EVAS (5,4 años) no ha seguido el ritmo del aumento de la esperanza de vida (6,6 años)".

Más esperanza de vida pero no calidad

Hoy en día vivimos 35 años más que las personas que nacían en el siglo XIX, aunque los expertos coinciden en que la calidad de vida en la vejez no está relacionada con la longevidad que alcanzamos. Puesto que son muchas las personas que viven gran cantidad de años, pero que padecen condiciones físicas o mentales (casi todas como consecuencia de la vejez) que no les permiten tener una buena calidad de vida. "Nuestro objetivo debe pasar de permanecer vivos durante más tiempo a lograr una mejor calidad de vida en la vejez", dice el Profesor Nektarios Tavernarakis, biocientífico de la Universidad de Creta en Grecia y principal coordinador del proyecto financiado por la Unión Europea.

En muchas ocasiones no hay ningún tratamiento para las condiciones de la vejez. Además, los síntomas que generan pueden ser "altamente debilitantes, a veces devastadores", según Tavernarakis. Por este motivo, el equipo de investigadores quiere entender en profundidad y poder solucionar las causas celulares del deterioro biológico que sufre el cuerpo. Y es que la mala salud en los ancianos hace que los sistemas sociales y sanitarios se vean desbordados. Tan solo el Alzhéimer afecta a más de 9,4 millones de personas en Europa. Lo que todos nos preguntamos es cómo serán capaces de resolver este problema con la cantidad de enfermedades que existen.

Autofagia como solución

La autofagia parece ser la solución a nuestros problemas. Las células utilizan este proceso para deshacerse del material tóxico. Lo que pasa es que, cuando vamos envejeciendo, la "limpieza" que realizan nuestras células es menos eficaz. Esta autofagia defectuosa parece ser común en todas las personas mayores que desarrollan muchos trastornos relacionados con su edad. A pesar de que los estudios en esta materia aún están en sus inicios, los investigadores resaltan que impulsar la autofagia puede hacer que las células vivan más y nuestra salud se vea mejorada notablemente. Los investigadores tienen en sus miras de futuro la posibilidad de "desarrollar una sola píldora que apunte a las vías biológicas que también involucran la autofagia", así lo explica la profesora Linda Partridge, directora del Instituto Max Planck para la Biología del Envejecimiento en Alemania.

"Si pudiéramos centrarnos en esos procesos subyacentes del envejecimiento, podríamos ralentizar la degeneración relacionada con la edad y mantener a las personas más sanas durante más tiempo. Esto nos llevaría a un lugar diferente de donde estamos ahora, donde las enfermedades se abordan una por una, a medida que surgen", aclara Partridge. Además, en los cuatro años que llevan con este proyecto, los científicos han descubierto que hay algunos genes claves y actores moleculares involucrados en la muerte de las células nerviosas. El trabajo que están llevando a cabo ya ha confirmado que la supervivencia y mantenimiento de las neuronas a largo plazo depende de un subtipo de autofagia: la mitofagia.

Para inducir la autofagia se suele recomendar no comer un exceso de calorías. Mediante experimentos tanto en animales como en humanos, los expertos detectadon que restringir las horas de comer en un día en concreto, así como la ingesta de menos cantidad de alimentos hace que la autofagia se active. También en animales se ha encontrado que la restricción de la dieta alarga la vida útil y reduce (o retrasa) la aparición de enfermedades relacionadas con la edad. No obstante, dependiendo de la especie animal, los resultados eran mejores o peores. Los efectos en humanos aún no se han analizado en profundidad. Lo malo es que pocas personas se van a prestar a pasar hambre para limpiar sus células, por ello se han encontrado dos posibles fármacos: urolitina A y rapamicina.