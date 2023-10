"Autoestima Punk": cómo organizar el "desván emocional" y no sufrir tratando de ser otro

Olivia Alonso

"La autoestima no es tratar de ser tu mejor versión y convertirte en otro. Eso es perverso y genera mucho sufrimiento". Así lo asegura el psicólogo, Victor Amat, que recomienda buscar en "el desván emocional las cosas que duelen" y tener claro que "la vida no siempre da lo que se espera".

Tras "Psicología Punk", Amat regresa a las librerías con "Autoestima Punk" (Vergara), un manual contra el positivismo "happyflower" escrito al constatar el dolor que provoca el "no estar del todo contento con uno mismo" y en el que plantea que la autoestima puede ser la causa (y no el efecto) de los problemas.

"Si fracasamos al enfrentarnos a un problema, nuestra autoestima baja. Y esa baja autoestima será un escollo para triunfar en nuevos proyectos", asegura en una entrevista con EFE el excampeón de Europa de kick boxing, psicoterapeuta y colaborador del Institut Català de la Salut y la Generalitat de Cataluña.

La vida duele

Insiste en que la vida tiene cosas que duelen y lamenta que se haya generalizado la "medicalización y psicologización", especialmente con los menores. Por ello, pide a los padres que "no llevan al niño al terapeuta salvo que tenga un trastorno disruptivo".

"Hay muchas cosas que los padres podemos cuidar sin tener que llevar a un niño a un psicólogo; hemos normalizado que se delegue su salud emocional en un profesional, para, un poco, desengancharnos de esa responsabilidad", asegura.

La manipulación

Denuncia Amat una estrategia de manipulación universal -también ejercida por los políticos- para "crear un problema y, después, proponerte una solución con la que te van a arreglar la vida".

"Pero la vida conlleva tantas sombras, que pensar que todo tienen que ser luces es ingenuo, es naif. Yo intento estimular al lector para que vea cuáles son sus sombras o las del otro", explica.

Definir la autoestima

Como psicoterapeuta, quiere desterrar la idea de la "autoestima perversa" que te dirige a "buscar tu mejor versión con el deseo interno de ser otra persona", ya que asegura que eso genera mucho sufrimiento porque no se puede conseguir.

"Lo que yo pretendo es que el lector se dé cuenta de que tampoco está tan mal; que tiene sombras que desarrollar, pero otras en las que, por mucho que se esfuerce, nunca va a lograr convertirlas en luces y que eso va a empeorar su autoestima, en vez de mejorarla".

En su opinión, las personas tienen un rango de mejora, pero no de cambio absoluto, y critica que la sociedad actual haga creer que "existe el derecho a una felicidad sin límites y a una vida sin ningún tipo de traba.".

Ante esto, reivindica "la madurez del ser humano", lo que define como "el momento en que uno sabe que la vida tiene trampas, trabas y un cierto nivel de sufrimiento".

"Tener una autoestima saludable es tener en cuenta que la vida no es siempre lo que uno espera", subraya.

El desván emocional

Según Amat, hay que buscar en el "desván emocional" -el hipotético lugar donde se guarda todo lo que a una persona le ha pasado en la vida-, para ver qué es lo que hay que cambiar y modificar, pero "nunca eliminar".

"La autoestima punk consiste en que la persona sea capaz de atisbar en ese desván lo que duele, para convertirlo en algo interesante".

Consejos

Victor Amat arremete contra el sufrimiento que nos genera intentar hacer algo que nunca se va a hacer: "Si yo soy muy desorganizado porque tengo un trastorno de hiperactividad, seguro que el tratar de organizarme me ha supuesto mucho sufrimiento en la vida y, además, no lo voy a conseguir porque tengo esa limitación neurológica".

Por ello, recomienda "aprender a decir esto no lo voy a hacer porque no se me da".

En segundo lugar anima "a mejorar lo que se puede hacer sin gran esfuerzo", como organizarse con agendas, con libretas o apuntando cosas.

Y como tercera recomendación, insta a "lucir" los puntos fuertes. Esto sería, siguiendo el ejemplo, "resaltar, a pesar de ser desorganizado, que se han he logrado ciertos éxitos en la vida", lo que define como "convertir lo que es malo en algo interesante".

Redes sociales

A juicio del psicólogo, "nos han educado para que te comparen con alguien y salir perdiendo", lo que, asegura, "no tiene que ser malo 'per se' si también se cuida el efecto contrario, es decir, si se te reconoce cuando haces una cosa bien".

"Por eso yo digo que el ser humano comporta un tipo de herida que no tiene solución", asevera Amat, que opina que "las redes sociales alientan el pensamiento de que los demás son mejores".

En este sentido comenta que suele dar clases en línea en una mesa situada delante de una librería que, ante sus alumnos, le da una imagen "muy intelectual". Pero, a veces da la vuelta a la cámara y enseña su cara oculta para mostrar, por ejemplo, "una pila de ropa sin doblar el lado de la mesa que no se ve".

"Estoy dando la visión de ser un tío súper leído con todos estos libros detrás, pero si cambio el enfoque de la cámara veis las bragas de mi hija o las sábanas por recoger". "Esto no se enseña en las redes sociales, donde siempre se muestra la cara buena y lo deseable", subraya.