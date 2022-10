Un autobús recorrerá España para buscar beneficiarios del IMV que no saben que existe

El autobús del Ingreso Mínimo Vital (IMV), puesto en marcha por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, arrancará mañana en una parroquia de Alcalá de Henares (Madrid) su gira por 40 municipios españoles, para llegar al "máximo" de hogares.

El proyecto del autobús es el resultado de un estudio que han realizado para detectar a quién no llega todavía el IMV. En concreto, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha puntualizado que enviaron "miles de SMS" a potenciales beneficiarios que, a pesar de cumplir los requisitos, no han solicitado la prestación, y descubrieron que "uno de cada cuatro todavía no conoce el IMV".

Desde su puesta en marcha en junio de 2020, el IMV ha llegado a unos 510.000 hogares y casi 1,5 millones de personas, 600.000 de ellas menores. El ministro de Inclusión espera que la ayuda supere los 650.000 hogares al final de la legislatura.

Cuando el Gobierno lanzó la prestación, el departamento que dirige Escrivá estimaba que el IMV llegaría a 850.000 hogares, pero en estos más de dos años de despliegue aún no se ha alcanzado esta cifra.

"Se hicieron estimaciones de medio plazo en su momento de hasta dónde podíamos llegar, todavía no teníamos los datos, estamos en 510.000, creo que, al final de legislatura, al ritmo que vamos y con todas las iniciativas, esperamos superar los 650.000", ha precisado Escrivá, al tiempo que ha añadido que hasta el momento han recibido más de 2 millones de solicitudes y que la tramitación está "prácticamente al día" con "retrasos mínimos".

En todo caso, el ministro de Inclusión ha apuntado que una característica que concurre en este tipo de prestaciones es el 'non take up', que se refiere a la eficacia de la cobertura, en concreto, a esas personas que, a pesar de cumplir los requisitos para solicitar la ayuda, no la piden porque se encuentran en situaciones de exclusión extrema.

Dentro de esa estrategia de buscar mayor eficacia en la cobertura, se sitúa la campaña que han lanzado estos días desde el Ministerio bajo el lema 'Es lo mínimo', en el marco de la cual destaca la puesta en marcha del autobús que ha presentado este lunes el ministro en el patio de la sede del Ministerio.

El vehículo empezará su andadura este martes en la parroquia San Francisco de Asís, en Alcalá de Henares (Madrid), para después recorrer el resto de la Comunidad de Madrid y hasta 40 municipios de toda España. El autobús hará una pausa en Navidad y después retomará su camino y seguirá en circulación hasta el próximo mes de marzo de 2023.

FUNCIONARIOS VOLUNTARIOS

Dentro del bus irán funcionarios voluntarios de la Seguridad Social que realizarán los trámites administrativos necesarios a las personas que suban para solicitar el IMV.

"Hoy es el día internacional para la erradicación de la pobreza, una situación que afecta a muchas personas que les lleva a entrar en bucles viciados de alejamiento, de exclusión social. Su participación en la sociedad se va tornando cada vez más difícil y tenemos que hacer que el mayor número posible de ellos entren en un círculo más virtuoso a través del IMV", ha remarcado Escrivá.

Si bien, desde el Ministerio han aclarado que, además del autobús, las oficinas seguirán abiertas para recibir las solicitudes de los ciudadanos. En lo que va de año, estas oficinas han atendido a más de 400.000 personas solo en relación con el IMV.