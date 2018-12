Aurah: "Desde que Suso salió de la casa no me ha dado ni un beso"

MADRID, 22 (CHANCE)

Aurah Ruiz no está atravesando su mejor momento. La canaria se ha enfrentado a una realidad muy dura desde que saliese Suso de la casa de Gran Hermano VIP, y este descubriese el rifirrafe que tuvo con su madre.

Y es que el malentendido entre Merche y Aurah ha provocado que su amor se enfríe. Ella misma lo ha querido explicar así en Socialité: "No hemos tenido la oportunidad de vernos, desde que ha salido no nos hemos visto. Espero, al menos, tener una conversación con él".

Además, la ex de Jesé Rodríguez ha querido hacer frente a todos los rumores acerca de su falta de comunicación en la fiesta de Gran Hermano VIP. Muy triste, Aurah explicaba que su chico se marchó de la discoteca sin darle ni un solo beso: "Es verdad que hubo un acercamiento en un momento porque él presentó a sus amigos; pero se marchó antes. Desde que salió de la casa no me ha dado ni un beso".

Una realidad muy diferente a la que ella imaginaba: "Bien no estoy, me hubiera gustado que esto fuera de otra forma. Yo pensaba que estaría con la familia pero que también tendría tiempo para verme".