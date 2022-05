Aumentan los hogares que no llegan a fin de mes: el 31% de las familias tiene dificultades para comprar carne

Tras la pandemia la crisis se ha instalado en muchos hogares. El índice de solvencia familiar que cifra la capacidad para afrontar los gastos del hogar ha bajado en España en casi 5 puntos con respecto a 2020. El consumo de las familias de acuerdo a los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) se ha desplomado un 3,7% …. la realidad de muchos hogares se define como una auténtica odisea para llegar a fin de mes. La inflación está pegando duro en el bolsillo de los ciudadanos especialmente en los más desfavorecidos. No en vano “se llama a la inflación el impuesto de los pobres” asegura a COPE Laura Marta Núñez Letamendia, directora del Observatorio de Economía Familia de IE Bussines School, “Aquellas familias que gastan el 80% de sus ingresos anuales en bienes de consumo básicos, en cuanto hay una inflación fuerte no pueden llegar a subsistir”.

Complicado comprar carne o pescado

Según un informe de la OCU el 8% de los hogares pasa por serias dificultades económicas. Comprar carne o pescado es muy complicado para 3 de cada 10, afrontar el pago del dentista, costear unas gafas o un audífono es un lujo para el 45% de la población, el 44,5 tiene dificultades para pagar los suministros como agua, luz o Gas y la gasolina es un lujo inasumible para el 47%. Hablamos de inflación en términos medios pero cada hogar tiene una cesta de consumo diferente y esta inflación basada en los precios de la energía afecta especialmente a la población mayor, pasan más tiempo en casa, tienen mayor fragilidad, cuentan con ingresos más bajos y ven más reducidas sus posibilidades de gasto. “La situación es muy delicada” asegura Laura Nuñez y no hay visos de que vaya a mejorar.

“Necesito ir al dentista y no llego a fin de mes”

María tiene 65 años y asegura que nunca habia pasado por una situación similar. Con la subida de precios “vas viviendo, o crees que vas viviendo, pero luego te llegan los extras, ir al dentista, las gafas..., lo que necesitamos a cierta edad,.... y no llego”. Hace tres meses que ha terminado un ciclo de quimio que le ha generado un problema en las encías y en la vista “he tenido que ir al dentista y me tengo que operar de una catarata, con lo cual debo cambiar de gafas, y las cuentas no me salen” Ha restringido gastos para poder pagar estas necesidades “ahorro en la calefacción, ya no salgo más que a pasear, no voy al cine ni quedo con las amigas....no puedo gastar ni un euro que no sea para la compra".