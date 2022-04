Aumentan las tasas de hospitalización por gripe entre las personas mayores de 80 años

Las tasas de hospitalización por gripe están aumentando en la última semana entre las personas mayores de 80 años y aquellas de entre 65 y 79 años, según se desprende del último informe 'Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) y en Hospitales (IRAG) Gripe, COVID-19 y otros virus respiratorios', impulsado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

No obstante, se observa un descenso en las tasas de incidencia de gripe en Atención Primaria en los menores de 5 años. Del mismo modo, se han notificado 380 virus de la gripe de fuentes no centinela, 379 del tipo A [322 A no subtipado y 57 A(H3)] y 1 del tipo B. Desde el inicio de la temporada 2021-22 se han notificado 5.791 detecciones de virus de la gripe: 5.716 tipo A [4.601 A no subtipado, 1.110 A(H3) y 5 A(H1N1)pdm09], 61 virus tipo B y 14 tipo C.

El informe también ha puesto de manifiesto que desde el inicio de la temporada 2021-22 se han notificado dos brotes de gripe en centros geriátricos, ambos asociados al virus de la gripe tipo A. Al mismo tiempo, el porcentaje de positividad en las muestras centinela de Atención Primaria analizadas para gripe en Europa ha permanecido en un nivel similar en las últimas 5 semanas, alrededor del 27 por ciento.

Por otro lado, la tasa global de infección respiratoria aguda (IRAS) se sitúa en 374 casos por 100.000 habitantes, con disminución de las tasas en todos los grupos de edad. El porcentaje de positividad de IRAs a SARS-CoV-2, gripe y VRS es de 15 por ciento, 31 por ciento y dos por ciento, respectivamente.

Asimismo, tras un descenso desde las semanas 02-04/2022, las tasas de Covid-19 en Atención Primaria muestran una estabilización. El mayor porcentaje de casos de COVID-19 en Atención Primaria desde el inicio de la temporada se estima en los grupos de 15-44 y 45-64 años.

Finalmente, el informe señala que la tasa global de infección respiratoria aguda grave (IRAG) se sitúa en 12,4 casos por 100.000 h, con un incremento no significativo en los mayores de 79 años, y un descenso en el resto de grupos de edad. El porcentaje de positividad de IRAG a SARS-CoV-2, gripe y VRS es de 20 por ciento, 20,4 por ciento y 6 por ciento, respectivamente.