Audiencia Valencia admite pudo fallar ayuda sanitaria en un suicidio del CIE

La Audiencia de Valencia ha archivado la causa abierta por el suicidio de un joven marroquí en el CIE de Valencia en 2019 al estimar que ni la Policía ni el personal sanitario cometieron ningún delito, aunque en su fallo también señala que pudo haber asistencia sanitaria incompleta en este suceso.

El sobreseimiento de la Audiencia se refiere a la muerte de Marouane Abouobaida, de 23 años, ocurrida en julio de 2019 en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Zapadores de Valencia.

No significa esta resolución que la atención recibida por el interno fuera intachable (...), tan solo significa que esa posible responsabilidad no es de carácter penal, dicen los magistrados acerca del suicidio del joven en una celda de aislamiento después de sufrir una brutal paliza a manos de otros internos y de haber denunciado el mal estado en el que se encontraba, sin que por ello se adoptaran medidas especiales para su protección.

La Audiencia señala que pudo haber asistencia sanitaria incompleta, además de un comportamiento reprobable de algún funcionario policial, y concluye instando a valorar todo aquello que pudo haberse hecho y no se hizo ante una situación como la suya. El tribunal deja abierta la posibilidad de una reapertura" del caso "si se aportan nuevos elementos de juicio que la justifiquen.

En su fallo, la Audiencia apunta, de este modo, a la posibilidad de "alguna clase de responsabilidad como consecuencia de esa atención o de su fallecimiento".

"Esta resolución", insisten los magistrados, "tan solo significa que la posible responsabilidad no es de carácter penal. Es decir, que sí podría haber lugar para una responsabilidad civil y, por tanto, económica, o a sanciones administrativas.

Marouane murió solo en la celda, dos horas después de ser aislado, y tardaron cuarenta minutos en darse cuenta de que se había quitado la vida, según recuerda la Campaña CIE No en un comunicado de prensa.

Solo diez días después del suicidio, tras recibir el atestado de la muerte y solicitar informes al CIE, el juez de control ordenó la aplicación de un protocolo de dieciséis medidas referidas a la prevención de intentos de suicidio y a las condiciones de aislamiento.

El magistrado estableció que una situación excepcional como el aislamiento no se puede aplicar durante más de una hora -prorrogable a una hora más previo informe del servicio médico-, se debe controlar permanentemente a través de las cámaras y la persona debía estar acompañada por otras dos en la celda.

"Para la familia de Marouane ha sido muy difícil aceptar que el joven se quitara la vida y están también convencidas de que todo lo sufrido por Marouane hasta el momento de su muerte fue determinante en su decisión de quitarse la vida", señala la plataforma.

"Vamos a continuar reclamando que se determinen responsabilidades en la muerte de Marouane y que se cierren todos los CIE con carácter de urgencia, pues no son más que cárceles racistas donde se recluye a personas que no han cometido ningún delito y se violan sus derechos fundamentales", añade CIE No. EFE