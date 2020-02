Audiencia recibe recursos de partes implicadas en muerte 15 migrantes Ceuta

La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha recibido los recursos presentados por las partes implicadas en el caso de la muerte de quince inmigrantes subsaharianos en la frontera de Ceuta y en el que están implicados dieciséis guardias civiles que participaron en los hechos.

Fuentes judiciales han confirmado a los periodistas que a finales del pasado año la Audiencia Provincial de Cádiz había devuelto al juzgado instructor de Ceuta los recursos para que adjuntara los documentos necesarios para continuar el trámite judicial.

El Juzgado número 6 ha remitido esta semana la documentación necesaria para que se pueda continuar con el proceso judicial.

Por un lado, las familias de los inmigrantes subsaharianos han presentado un recurso para personarse como acusación particular, las acusaciones populares que ejercen las organizaciones no gubernamentales lo han presentado contra el archivo de la causa y la Fiscalía y las defensas también han presentado un recurso al entender que no existió delito alguno.

La titular del juzgado de instrucción número 6 de Ceuta archivó a finales de octubre del 2019 por tercera vez la causa contra los agentes aplicando la llamada 'doctrina Botín' que fijo el Tribunal Supremo en el 2007 en el caso contra el entonces presidente del Banco Santander (Emilio Botín).

La jueza entendió que, como dictaminó el Supremo, no es posible abrir juicio oral contra los guardias civiles a petición únicamente de la acusación popular, en este caso las ONG que denunciaron los hechos, ya que la Fiscalía solicitó el archivo.

Varias organizaciones, como CEAR y Coordinadora de Barrios recurrieron el auto de sobreseimiento.

Los hechos que se juzgan ocurrieron el 6 de febrero del 2014 cuando quince subsaharianos murieron ahogados al intentar entrar en Ceuta a nado, acción que intentó impedir la Guardia Civil.

Como consecuencia de los hechos, se pide la imputación de dieciséis guardias civiles por delitos como denegación de auxilio o muerte por imprudencia.