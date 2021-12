La Audiencia de Orense absuelve al acusado de abusar de una menor en el hospital

La Audiencia Provincial de Orense ha absuelto al hombre acusado de abusar sexualmente de la compañera de habitación de su sobrina, quien estaba ingresada en el complejo hospitalario universitario (Chuo).

La madre de la menor, que tenía 13 años, denunció que había visto "cosas raras entre el acompañante de la niña que estaba en la cama de al lado y su hija".

Los magistrados subrayan que la prueba practicada en el acto de juicio "no permite obtener los elementos de convicción necesarios para considerar probados los hechos que integran el escrito de acusación".

La sentencia la emite la sección segunda de la Audiencia Provincial de Orense, y recoge que la declaración de la menor indica que no recuerda parte de los hechos.

Sin embargo, apunta, narra un episodio de "alto contenido sexual", el cual se produce, según describe, motivado por "la propia coacción corporal del acusado". El escrito de acusación no recoge este hecho, a pesar de que el mismo ya había sido referido por la menor en la fase instructora.

"Nos encontramos, pues, con un relato fáctico contenido en el escrito de acusación, referido a un concreto momento temporal, y centrado en lo que la madre supuestamente vio, que no aparece refrendado por la menor, quien no recuerda y por lo tanto no refrenda las manifestaciones de la testigo", recoge el fallo.