Atutxa (PNV): Hay tiempo para acercar posturas antes de votar la prórroga

La presidenta del PNV de Bizkaia, Itxaso Atutxa, ha indicado este domingo que "todavía hay tiempo para negociar y acercar posturas" entre su partido y el Gobierno antes de que el próximo miércoles se vote en el Congreso una nueva prórroga del estado de alarma por el coronavirus.

En una entrevista en la SER, según ha informado el PNV, Atutxa ha recordado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "retire" el estado de alarma, y también "ha exigido que las maneras de actuar no sean impositivas", sino "compartidas y trabajadas con anterioridad".

"El Lehendakari está ofreciendo colaboración y lealtad pese al desacuerdo en las formas de trabajo impuesta por el Gobierno de España. No me querría adelantar al sentido de la votación del PNV; es tiempo de política", ha añadido.

Atutxa ha dicho que aún hay tiempo para negociar y acercar posturas, "pero, sobre todo, compartir salidas y políticas en positivo para seguir trabajando en los próximos meses".

Ha asegurado que la colaboración con Pedro Sánchez "ha sido leal desde el primer momento, pero no tenemos un acuerdo de legislatura con él", y ha añadido que su partido aboga por "medidas compartidas, no imposiciones que tengamos que tragar".

Sobre la gestión de la pandemia, la presidenta del PNV de Bizkaia ha señalado que "en lo sanitario son el Gobierno Vasco y el departamento de Salud quienes pueden aportar datos reales, no un Ministerio de Sanidad que lleva años sin competencias y sin conocimiento suficiente, más allá de las normas generales de la pandemia".

Con relación a las elecciones vascas, Atutxa ha reiterado que los "expertos" indican las opciones de celebrarlas "en julio o finales de septiembre, octubre", aunque, como el lehendakari, ella es partidaria de ir a las urnas en julio.

"Si se convocaran para julio y sucediera algo grave, todavía tendríamos la posibilidad de celebrarlas a finales de septiembre o finales de octubre. Si nos fuéramos únicamente a octubre y pasara algo, no tendríamos posibilidad de hacerlo", ha indicado.

Atutxa ha considerado que "es posible guardar todos los preceptos democráticos y sanitarios" en una jornada electoral. "No me imagino un mes de julio en el que podamos estar paseando por Abandoibarra o La Concha, y no pudiendo ejercitar nuestro derecho al voto ese mismo día", ha dicho. EFE