La Atención Primaria, al límite: "Los profesionales se nos van por falta de condiciones laborales dignas"

Los médicos y pacientes con los que ha hablado COPE nos dicen que están “agotados” porque las deficiencias en la Atención Primaria es algo que vienen denunciando desde hace más de una década, aunque haya sido la pandemia la que haya hecho saltar las alarmas.

Al llegar al centro de salud de uno de los barrios de Getafe, en Madrid, veo que ya no está tan saturado de pacientes como hace años. La pandemia obligó a hacer un triaje que mantiene las listas de espera en tiempos inasumibles para enfermos como Enrique, que está pidiendo que le vean de urgencia. Es un enfermo de 53 años que cuenta en COPE que ha empezado a “sufrir una lumbalgia que me impide enderezarse y no hay calmante que me ayude a poder soportarlo”.

Enrique es solo un ejemplo de las eternas esperas que tienen que soportar los pacientes para ver a su médico de familia. Él intentó pedir cita, pero se la dieron para dentro de 10 días. Ha optado por acercarse al ambulatorio para que le vean de urgencia.

MI AMBULATORIO AGONIZA

La Atención Primaria es la puerta de entrada a la sanidad pública, pero la pandemia ha demostrado que los centros de salud carecen del número necesario de profesionales y otros recursos para hacer frente a la llegada masiva de enfermos. Consiguieron parar la pandemia y evitaron que se colapsaran los hospitales, pero ahora piden que se refuerce el sistema con los medios necesarios.

“La Atención Primaria está herida, los profesionales se nos van por falta de condiciones laborales dignas, los pacientes tampoco están contentos y, tras años de deterioro, la pandemia ha sido la puntilla que nos tiene que llevar a replantearnos toda la situación”, lamenta en COPE el doctor Rafael Micó, secretario general de la junta directiva de la Sociedad Española de Médicos de Familia (Semergen).

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha elaborado un manifiesto para "salvar" el servicio público que se presta en los ambulatorios y en el que muestran su preocupación “por la falta de financiación de la Atención Primaria y su práctica desaparición de las prioridades gubernamentales, a juzgar por el nulo gasto ejecutado desde los Presupuestos Generales del Estado de 2021“.

También denuncian que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye como una de sus líneas estratégicas “fortalecer la Atención Primaria y Comunitaria”, pero no incluye ninguna inversión concreta.

El Dr. Manuel Mozota, médico del Centro de Salud Noain, en Navarra y portavoz de la Sociedad de Médicos Generales y de Familia (SEMG) puntualiza en COPE que “la pandemia ha puesto en evidencia la situación precaria de la Atención Primaria. Antes estábamos con el agua al cuello, pero ahora la situación es crítica. Necesitamos hacer una reforma evitando populismos que nos lleve a un callejón sin salida”.

RECUPERAR LA ATENCIÓN PRIMARIA

Los profesionales consultados por COPE piden un incremento del presupuesto de Atención Primaria hasta el 25 % del presupuesto sanitario. Un incremento considerable si consideramos que los servicios primarios de salud representan el 14,8 % del total del gasto sanitario, según publica en su última estadística el Ministerio de Sanidad.