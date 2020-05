Atención a domicilio en tiempos de COVID: más allá de curar una llaga

Marc Corominas

En medio de una pandemia que lo ha paralizado todo, en sus casas, muchas personas siguen lidiando con otras patologías más banales que requieren igualmente de cuidados. Ante esta realidad, los ambulatorios están asumiendo la atención domiciliaria que, en muchos casos, va más allá de curar una llaga.

Este es el caso del Centro de Atención Primaria (CAP) Ramona Via de El Prat de Llobregat (Barcelona), uno de los tres ambulatorios del municipio que ha cerrado sus puertas al público para dedicarse a entrar en las casas de todos los vecinos que lo necesiten, pues ha asumido la atención domiciliaria de enfermería y médica de toda la ciudad.

"La primera semana la viví con mucho miedo, cada vez que iba a un domicilio se me aceleraba el corazón con taquicardia, pensando que me podía infectar y transmitir el virus a mi familia" explica a Efe Trini, una de las enfermeras del CAP que hace visitas a domicilio.

Sin embargo, el apoyo mutuo ha logrado que se desvanezca el miedo. "El día que uno estaba bajo de moral, el otro le animaba", explica la enfermera, que ahora asegura sentirse "confiada y segura".

Trini destaca que la atención que brindan "hace sentir bien" y "acompaña" a los pacientes y rememora una visita reciente para curar una llaga en la que "lo menos importante era la herida".

"Es una paciente en situación de final de vida e hicimos toda la parte emocional con los hijos y el marido, en la que hablamos sobre cómo se sentían, porque esto puede durar un mes o un año pero es una señora mayor que está dejando de comer, una vela que se está apagando. Hicimos una intervención no solo de la cura, sino de acompañamiento emocional", detalla la enfermera.

Hacer frente a la irrupción de la pandemia de un día para otro no ha sido fácil, pero esta crisis, explica Núria, una de las doctoras, ha convertido el equipo del CAP en "una piña", donde todos han aportado su grano de arena, como los administrativos que se han convertido en los chóferes del servicio.

Asimismo, la solidaridad y apoyo de administraciones, entidades y particulares, como el Ayuntamiento, que ha prestado los cuatro coches para hacer la atención domiciliaria así como material, o una familia de agricultores que ha donado un fumigador para desinfectar ha permitido hacer frente a todas las necesidades que han aparecido.

Aunque este servicio ya se ofrecía antes de la pandemia, ahora se han visto obligados a extremar las precauciones, llevando hasta tres guantes que se van quitando cada vez que tocan superficies de riesgo como los timbres, y ser mucho más meticulosos cuando van a un domicilio, controlando cada movimiento para minimizar riesgos.

"Parecemos extraterrestres", señala Núria en referencia a la indumentaria de protección que los primeros días, reconoce, provocaban la sorpresa de los pacientes.

Uno de ellos es Joaquín, un hombre de 80 años que desde su cama recibe las curas de Trini y Miguel Ángel, otro enfermero, por la infección de una herida postoperatoria.

"Para mí mucho mejor tenerlo en casa", explica Pilar, su mujer, que cuando le ofrecieron que su marido dejara el hospital para recibir la atención domiciliaria enseguida dijo que sí "porque allí corría más riesgo" y Joaquín, explica, "está bajo de defensas y bastante fastidiado".

"Aquí estamos, haciendo lo que nos dicen, pero el servicio funciona muy bien", asegura Pilar que hace de cuidadora de su marido, ayudando a limpiar la herida: "Yo lo lavo antes de que vengan ellos, los enfermeros, y le quito el apósito sucio, le limpio por dentro con una gasa y un jabón desinfectante, lo limpio, lo enjuago y le pongo un liquido para que eso haga efecto".

Los profesionales del Ramona Via no solo entran en las casas de sus pacientes físicamente, también siguen a su lado con llamadas telefónicas en las que, además de controlar la fiebre, niveles de oxígeno en la sangre o dolencias físicas, se abordan cuestiones como la incertidumbre porque el marido ha perdido el trabajo o el dolor por no haberse podido despedir de un ser querido.

"El acompañamiento del duelo cuesta bastante, es doloroso. Aunque lo sabemos hacer tienes que respirar muchas veces y luego irte a tomar un café. Nadie estaba preparado. Proyectos de vida truncados de golpe, esto es difícil de acompañar", explica Núria.

Aunque niegan que estén haciendo una heroicidad y rehuyen del reconocimiento de los aplausos -"yo no soy ninguna heroína, soy médica, el trabajo que elegí es este", subraya Núria- las sanitarias señalan que estos días el dolor de la situación se ve recompensado con los agradecimientos "de corazón" y la alegría de sus pacientes.