Asuntos internos propone sancionar al mosso que replicó a un manifestante: “La República no existe, idiota”

La División de Asuntos Internos de los Mossos d'Esquadra ha propuesto sancionar al agente de la Brigada Móvil (Brimo) que durante las protestas contra el Consejo de Ministros en Barcelona el 21 de diciembre le espetó a un manifestante: "La república no existe, idiota", según el escrito recogido por Europa Press.

En el escrito se recoge que, tras incoar expediente disciplinario al agente por resolución del director general de la Policía catalana, Andreu Martínez, el 19 de febrero, se propone sancionar al antidisturbio por una falta leve, según el artículo 70 de la Ley 10/1994 de los Mossos d'Esquadra, según han publicado varios medios.

Las sanciones propuestas son suspenderle de funciones de uno a 14 días con la pérdida de retribución correspondiente; el traslado a otro puesto de trabajo en la misma localidad sin cambio de residencia, y la amonestación por escrito. Los hechos ocurrieron sobre las 15 horas del 21 de diciembre, en la zona de la plaza de Antonio López, cuando el equipo de este antidisturbio estaba dispersando a manifestantes y uno de ellos, con uniforme de los agentes rurales, se le encaró y le dijo que estaban construyendo la república catalana.

Mosso de la Brimo vs. Guarda Forestal

- Tu ets un funcionari com jo o què? Doncs defensa’m a mi i no a aquests fills de puta

- Jo defenso la República

- Quina República ni què collons!

Aquest és el nivell pic.twitter.com/I5ZKydKy7l