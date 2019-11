Asunción Balaguer y la familia Rabal, una vida complicada crecida ante la adversidad

MADRID, 23 (CHANCE)

Esta madrugada nos ha dicho adiós, la consagrada actriz Asunción Balaguer a los 94 años de edad. Asunción Balaguer, nació en Manresa el 8 de noviembre de 1925 y estuvo casada con el actor Paco Rabal. Ambos formaron una de las familias más famosas del panorama español y su hija Teresa Rabal se convirtió en la gran estrella de la escena infantil en los años 80.

Siempre unida a su marido, siempre le recordaba con las mejores palabras: "El recuerdo de Paco sigue vivo por lo menos en el recuerdo de la gente de nuestra generación y espero que también de los jóvenes porque sus películas siguen funcionando", le recordaba de lo más profesional. Y también de lo más cariñosa y eso que Asunción vivió a su lado etapas difíciles pero siempre estuvo ahí: "Era un hombre muy alegre y muy vivo, muy amigo de todo el mundo, a los periodistas os quería mucho", se abría para Chance.

ASUNCIÓN BALAGUER: "MIENTRAS RESPONDA MI CABEZA Y MI CUERPO, SEGUIRÉ TRABAJANDO"

Asunción Balaguer a sus 90 años, mantenía una fuerza impresionante y presumía edad de la que presume demostrando la misma ilusión de siempre: "Mientras responda mi cabeza y mi cuerpo, seguiré trabajando", nos contaba la consagrada actriz en un emotivo homenaje que recibía por parte de la asociación AISGE y el Ayuntamiento de Alpedrete, localidad en la que residió casi 40 años.

PACO RABAL Y ASUNCIÓN BALAGUER, UNIDOS EN ALPEDRETE

La actriz, muy querida, cuenta con una casa de la cultura en el propio Alpedrete que está ubicada en la plaza que lleva el nombre de su marido, Francisco Rabal. De hecho Rabal contribuyó a obras por la zona: "Él se crió cuando era joven por esta tierra, estaba en El Escorial y él abrió el túnel para hacer la iglesia", comentaba la conocida actriz.

La gran dama de la escena en su carrera, tiene su haber más de 60 películas, más de 40 obras de teatro y tuvo la suerte de en sus últimos años subirse al escenario con su nieto Liberto Rabal a las tablas.

En 1999 obtuvo la Biznaga de Plata a la mejor actriz en el Festival de Málaga por 'Las huellas robadas', tiene además cuatro estatuillas de la Unión de Actores (por El pisito, Follies, Gran Hotel y el Toda una Vida), el Max a la mejor actriz de reparto por Follies y el Actúa de AISGE por el conjunto de su trayectoria.

La intérprete siempre se sintió "muy afortunada en la vida", porque había conseguido todo lo que le gustaba desde que era niña: "Ser actriz". "He tenido grandes compañeros y he trabajado en grandes obras", nos contaba a Chance-Europa Press en una de sus innumerables entrevistas.

Asunción Balaguer siempre se alegraba de tener una gran vida: "yo creo que son los genes, bueno mi familia murieron todos muy jóvenes, mis padre a los cincuenta y pico, pero las mujeres estamos bien. Mi hermana tiene tres años menos que yo y también está estupenda, no necesita depender de alguien y es lo que más deseo, poder ser independiente", recordaba a nuestra redacción.

Vitalista hacía hincapié en la suerte que tenía de mantener la "memoria" y "fuerza en los brazos", y sus intenciones de seguir participando en cine, televisión y teatro hasta que las fuerzas se lo permitieran. "Es el placer que tengo", explicaba siendo consciente de que cada vez había menos personajes de su edad tanto en el cine, como en la televisión y en el teatro.

Una de sus últimas apariciones era en la serie de televisión en TVE Olmos y Robles, donde ha trabajado con "actores estupendos" y donde hace una "pareja extraña" con Pepe Viyuela, del que solo podía decir lo mucho que se han divertido y que eran "muy amigos".

Asunción Balaguer siempre tuvo en primer puesto el teatro clásico y en verso, lo que más desarrolló cuando era joven.

LA FAMILIA RABAL Y SUS DIFICULTADES

Sin embargo, la vida de los Rabal Balaguer no ha sido siempre fácil y llena de éxitos. Siendo una saga conocida, querida y muy popular entre el público, las dificultades han hecho mella, como les ha pasado a otras sagas.

Bien es sabido, que Asunción Balaguer tuvo que 'pelear' con un marido difícil donde el mundo del artisteo y el coqueteo estaba a la orden del día. Su hija Teresa Rabal, que llegó a grabar, más de 80 discos infantiles, vio como -y aunque toda una generación lleva a cuestas El gran circo de Teresa Rabal y canciones como Veo, veo- esa época se acabó. Además, Teresa Rabal tuvo que vender su mansión debido a las deudas y que, sufrió un tumor de mama...

TERESA RABAL: DEUDAS, ENFERMEDADES, PERO LA FAMILIA SIEMPRE UNIDA

Teresa Rabal acababa viviendo en la casa de su madre, Asunción Balaguer.

Sin embargo, seguía siendo la querida Teresa... y no decía no, a nadie, llegando a cantar hasta en bodas íntimas, como en una que se celebraba en un conocido restaurante de Rivas Vaciamadrid donde la novia era una gran fan de Teresa Rabal y su mayor sueño era ella. ¡Quién le iba a decir que tendría una boda tan especial! En ese entonces, recuerdo ver a Teresa recuperándose de su tumor, sin haberlo contado todavía en los medios, y cantando para hacer feliz a aquella mujer que tanto disfrutó con ella en su infancia.

Uno de lo puntos más fuertes, era la familia y el crecer ante la adversidad. Enferma ella, se dedicó a cuidar a su marido el famoso músico y compositor Luis Eduardo Rodrigo, que padecía una enfermedad pulmonar grave, hasta que el 17 de abril de 2017 fallecía. La hija de Asunción Balaguer confesaba tiempo después, en una entrevista con Toñi Moreno que: "Fue precisamente gracias a Luis. Tuve que ser muy fuerte para ayudarle con su enfermedad y esto me sirvió para superar la mía", contaba la polifacética artista que hizo, junto a su marido canciones tan exitosas como De oca a oca.

LIBERTO RABAL, NIETO DE ASUNCIÓN BALAGUER, UNA VIDA DIFÍCIL

Por su parte, Liberto Rabal, estando nominado a los Goya y teniendo madera de actor y ese porte, no llegó a tener una gran carrera. Su mujer, la actriz Adriana Davidova, padece una extraña enfermedad en la que no le puede dar la luz del sol, lo que hacía tener que buscar tratamientos y llevar una vida diferente. Liberto y Adriana, no dudaron en contarlo en varios platós y en revistas. Liberto llegó a relatar en 2005, que él, su mujer y su hijo Daniel, llegaron a vivir con dos euros al día. Ahora la vida le ha llevado por otros derroteros, y Liberto ha emprendido nuevo camino trabajando en la conocida cadena de muebles y cosas de casa.

No ha sido fácil la vida de la familia de Rabal Balaguer, sin embargo, Asunción siempre ha tenido una sonrisa que la ha llevado hasta el último de sus días.