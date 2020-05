Asturias solicita que se permita abrir a centros de investigación científica

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha aprovechado la reunión de este domingo por videoconferencia con sus homólogos y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para solicitar que se adelante la apertura de los centros de investigación e innovación, también de aquellos que no tienen que ver con el trabajo para la lucha contra el nuevo coronavirus.

Así lo ha confirmado Barbón tras la videoconferencia en unas declaraciones distribuidas por el Ejecutivo asturiano. "He planteado que se anticipe la apertura de todos los centros de investigación e innovación, que no solo funcionen los ligados a la lucha contra el COVID-19, porque me parece muy importante que seamos muy sensibles en todo lo que tiene que ver con la ciencia", ha comentado.

Existe en la comunidad científica un malestar por no poder volver a su trabajo, algo que ya han puesto de manifiesto reconocidos investigadores no sólo de Asturias, sino de toda España. La bioquímica española Mónica López Barahona hacía unas declaraciones a Europa Press el pasado 23 de abril en ese sentido, reclamando la apertura de centros científicos y posibilitar la vuelta al trabajo de los investigadores para trabajar en la lucha contra distintas enfermedades.

"¿Por qué pueden trabajar ya los profesionales de la construcción y otros de actividades no estrictamente esenciales, pero los investigadores científicos no pueden volver a los laboratorios?", se preguntaba, añadiendo que el trabajo de laboratorio no se puede hacer desde casa.