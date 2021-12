Asturias pide la autorización judicial para implantar el pasaporte covid

El Gobierno del Principado ha acordado este miércoles pedir al Tribunal Superior de Justicia de Asturias la autorización para implantar el pasaporte covid en el acceso al interior de establecimientos de hostelería, discotecas, locales de ocio nocturno, salones de juego y apuestas, centros sociosanitarios, gimnasios y en eventos multitudinarios que se celebren en época navideña.

El Ejecutivo asturiano dará traslado esta misma mañana la petición al Alto Tribunal asturiano y, en cuanto haya una respuesta, volverá a reunirse en el caso de que sea positiva para poner en marcha esta medida, que no será efectiva en cualquier caso antes del próximo lunes.

En principio, según ha detallado el presidente en funciones del Principado, Juan Cofiño, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, el objetivo pasa por exigir el pasaporte covid para acceder al interior de zonas de riesgos, especialmente en el ámbito de la hostelería, una medida que ya se aplica en todos los países del entorno y en otras doce comunidades autónomas.

No se exigirá sin embargo para entrar a las residencias de ancianos a los menores de 12 años por lo que, según ha avanzado la portavoz del Gobierno y consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, no habrá restricción para que los menores puedan ir a visitar a sus abuelos si se pone en vigor ya que no disponen de él.