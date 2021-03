Asturias insiste en que "no se pueden repetir los errores de Navidad y defiende el cierre en Semana Santa

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha manifestado este miércoles que "nada más incertidumbre que no decir las cosas con tiempo, por eso el Gobierno asturiano ya dijo hace semanas con datos epidemiológicos en la mano que en Semana Santa no se pueden cometer los mismos errores que en Navidad.

"La certidumbre es clara: no vamos a cometer los errores de Navidad si usted quiere cometerlos dígalo, ha replicado Barbón ante las críticas de la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, al cierre de Asturias durante la Semana Santa.

Ha indicado además que la cepa británica, que ya supera el 90% de los casos, está produciendo una ralentización de la bajada de contagios y ha recordado que ha sido el Gobierno asturiano el que ha llevado y liderado en el debate a nivel nacional la necesidad de que haya un acuerdo de medidas de protección de la salud no de flexibilización como en Navidad, una propuesta que la mayoría de comunidades defiende.

Barbón, ante las críticas de Ciudadanos, ha vuelto a defender el modelo 4 plus que incluye los cierres perimetrales por concejos y ha recordado que el mismo aún está en vigor.

"Dice usted que cómo se demuestra su eficacia, pues mire si antes había 20 concejos en ese nivel de alerta y ahora hay tres pues es que algo funciona, es lo que se llama evidencia científica", ha dicho Barbón, que ha añadido que eso no significa que el modelo no se tenga que ir ajustando en cada momento. "Igual que se entra del sistema 4 plus se sale y si la situación empeora se entra con datos objetivos",

Barbón ha manifestado además que "el cierre perimetral de Semana Santa es de entrada y de salida y por tanto corresponde a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como es sabido, garantizar su cumplimiento". El presidente respondía así a la diputada portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, que ha preguntado por las medidas que se van a tomar para garantizar que el cierre perimetral de Asturias no solo sea de salida sino también de entrada, de cara a Semana Santa.

La diputada de la formación naranja, Susana Fernández, ha criticado que Pedro Sánchez está protagonizando una "imperdonable renuncia a sus obligaciones, pensando más en el rédito electoral que en ninguna otra cosa" y desde hace meses, cada región registra e interpreta los datos "como le viene en gana y toma las decisiones que le parece, sin estrategia común". "Lo que vale para precintar y cercar internamente Asturias no aplica en otras comunidades autónomas", ha dicho..

Ha añadido que a pesar de todo los asturianos han asumido los cierres perimetrales en todas sus versiones "anunciadas, precipitadas o rectificadas sobre la marcha". "Pero cerrar y abrir, abrir y cerrar, señor Barbón, provoca más incertidumbre que el propio virus, y no solo se lo digo yo, lo dicen los especialistas, esos a los que usted atribuye sus decisiones".

En este sentido la diputada de Ciudadanos ha destacado que ahora, expertos como Adonina Tardón o Pedro Arcos ven viable que los asturianos pueden hacer turismo interior y familiar en Semana Santa y ha destacado que Asturias es la única región española que mantendrá cerrados todos los negocios hoteleros salvo los esenciales. "Otras comunidades aprietan; usted, ahoga", ha indicado.

"La salud física no es la única importante, señor Barbón, la mental, la psicológica, también lo son. Y, emocionalmente, nuestra sociedad está agotada. Dejen de jugar a ser reyes de taifas y hagan política para lograr una estrategia común y recuperar nuestra confianza", ha pedido Fernández a Barbón.