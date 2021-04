Asturias.- Podemos exige suprimir el pago por el servicio de televisión en los hospitales asturianos

Podemos Asturias ha exigido este miércoles suprimir el pago por el servicio de televisión en los hospitales asturianos. La formación morada destaca que la televisión en las habitaciones de los hospitales públicos es un negocio incuestionable en el que hay un único perdedor, la persona hospitalizada, a la que "se estafa haciéndole pagar por un servicio gratuito, la emisión de canales en abierto".

Añaden además que disponer de televisión en los hospitales públicos es una herramienta para satisfacer una necesidad social y de ocio, de manera que las personas no se encuentren aisladas de su entorno habitual y se contribuya a la mayor satisfacción y confort de los enfermos ingresados.

Podemos considera que esta cuestión cobra especial importancia durante la pandemia, al limitarse las visitas y aumentar la soledad y el aislamiento en un escenario de especial incertidumbre para todos.

En ese sentido, la responsable de Salud de Podemos Asturies, Covadonga Tomé, ha señalado que cada sistema de salud "tiene la opción de comprar equipos de televisión y ponerlos gratuitamente a disposición del paciente, o bien sacar un contrato para que sea una empresa quien asuma la inversión y mantenimiento, cobre toda la recaudación, y a cambio le pase un canon".

Para Tomé, este segundo modelo, "beneficioso para las empresas proveedoras y para los sistemas de salud, y claramente perjudicial para los ciudadanos, es el escogido mayoritariamente". Sin embargo, desde 2019 algunas comunidades como Valencia o Andalucía "rectificaron e instauraron la gratuidad del servicio en sus hospitales públicos", ha recordado.

Según la dirigente morada, el ánimo de lucro "con este fraude" es tal que en un centro público "no se permite al paciente que traiga su propio televisor al no permitirle usar la conexión a la antena. Una anomalía puesto que en España no se paga canon alguno por ver los canales en abierto".

Así, ha señalado que sólo en el HUCA, se recaudarán 330.000 euros en el próximo año por medio de las televisiones de las habitaciones, "a costa de pacientes. Una cifra que, durante los años de la concesión, supera los 3 millones de euros de recaudación".