Asraf piensa en su noche de bodas con Isa Pi y tiene un sueño erótico con ella en la isla

MADRID, 1 (CHANCE)

Están a seis meses de contraer matrimonio y llevan 5 años de intenso y feliz noviazgo. Isa Pi y Asraf Beno atraviesan un momento idílico en su relación. Eso es algo que se puede apreciar en cada detalle, también en el deseo más ferviente de dos enamorados. Y es que Asraf no puede contener su pasión pese a encontrarse en una situación precaria en cuanto a su bienestar, ya que como concursante de Supervivientes, debe pensar primero en cubrir sus necesidades básicas: alimentación, descanso, hidratación, salud mental y fisica, seguridad... Pero el ceutí desveló que, pese a todo, la líbido no le abandona.

Asraf le confesó a Adara Molinero y a Jonan Wiergo que esa noche había tenido una sueño erótico con su novia. Sus dos compañeros de reality reaccionaron bromeando con él, por lo que Asraf les argumentó que se quedó con las ganas, ya que pensó que cuando Isa fue a verle a Honduras le iban a permitir pasar esa noche juntos. Como eso no tuvo lugar, a Asraf le traicionó el subconsciente y en plena fase REM se desató la locura de sus deseos.

Desde plató, Isa Pi escuchó encandilada a su prometido, y cuando Ion Aramendi le preguntó qué opinaba al respecto, ella respondió: "Me gusta que piense en mí también así. Me sorprende porque cuando yo estaba allí no podía pensar en esas cosas y por eso lo valoro más", acentuó la hija de Isabel Pantoja, defensora férrea de Asraf.