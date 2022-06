Asociaciones sanitarias piden mejoras en la reforma de la ley del aborto

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha planteado este jueves una serie de mejoras al anteproyecto que reforma la ley del aborto, como añadir cláusulas de no discriminación profesional para los médicos no objetores.

La FASDP hace un repaso del texto legislativo aprobado el pasado 17 de mayo por el Consejo de Ministros del que valora varios aspectos como la reparación del derecho a las chicas de 16 y 17 años a interrumpir su embarazo sin la autorización de sus progenitores y la eliminación del periodo de tres días de reflexión para las mujeres que quieran abortar.

Sin embargo, también analiza aspectos que, a su juicio, en el anteproyecto, "siguen siendo insuficientes" o están pendientes con la normativa actual de su cumplimiento por parte de las comunidades autónomas.

Así, asegura que la actual ley ya contempla que los abortos se deben realizar de forma preferente en los centros públicos y no se cumple y en cuanto a la regulación de la objeción de conciencia apunta que el registro que se creará "debe vigilarse adecuadamente", porque ya es obligatorio manifestar la objeción previamente.

En este sentido, apunta que deberían añadirse clausulas de no discriminación profesional también para los profesionales no objetores, de forma que estos "no se vean relegados en exclusiva a realizar abortos".

Cita otros aspectos que afirma también están incorporados a la legislación vigente como el traslado de pacientes entre comunidades autónomas, o las competencias atribuidas a la alta inspección para reducir las brechas existentes en el acceso al aborto "sin que haya servido".

Incide en que el anteproyecto, que apuesta por la anticoncepción de última generación, la corresponsabilidad y la mayor accesibilidad, ampliando la financiación pública de los anticonceptivos y garantizando la gratuidad de la píldora del día "no aporta ninguna novedad en la sanidad pública".

Y en cuanto a la inclusión de la salud menstrual como estándar de salud e incluir la educación menstrual asegura que "podría tener como consecuencia el refuerzo de los estereotipos y prejuicios que rodean la menstruación" al tiempo que lamenta que se haya reducido el IVA de los productos de higiene femenina.

Valora que la Seguridad Social vaya a pagar las incapacidades temporales por reglas incapacitantes, pero considera "fundamental" reforzar la investigación de las causas de este problema de salud.

En cuanto al compromiso de elaborar un Protocolo Común de Actuaciones que ponga en el centro el derecho de las mujeres al consentimiento informado en todos los procesos gineco-obstétricos, señala que los principios del parto respetado están en la Estrategia Nacional de 2011 y a pesar de eso España tiene altas tasas de cesáreas.

No obstante, pide que en ese punto se añada añadirse específicamente que estos preceptos tengan que cumplirse también en la sanidad privada.

Considera también insuficiente y "decepcionante" las medidas contra la gestación subrogada.