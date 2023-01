Asociaciones feministas piden mejorar valoración riesgo de violencia machista

Más de 40 organizaciones feministas han presentado este miércoles un comunicado conjunto en el que alertan de la "gravedad" de las cifras de mujeres asesinadas y exigen una mejora de los sistemas de valoración del riesgo de violencia machista, porque, a su parecer, "están fallando".

Este grupo de asociaciones, entre las que se encuentra Fundación Mujeres y la Asociación de Mujeres juristas Themis, han activado la "alarma" tras el auge de asesinatos machistas en diciembre y enero, semanas en las que al menos 14 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas.

"Una de las cosas que está fallando clarísimamente es la valoración del riesgo que presentan las víctimas", ha aseverado la presidenta de Fundación Mujeres, Elena Valenciano, quien ha explicado que en ocasiones estas mujeres tienen "debilitada" su capacidad de decidir y actuar, por lo que "es muy difícil para ellas medir el riesgo que realmente corren".

Coincide con ella Ángela Alemany, de la Asociación de Mujeres juristas Themis, quien apunta que a veces son ellas mismas las que "no quieren reconocerse como víctimas de violencia de género", por lo que "son los profesionales que las atienden los que tienen que actuar" y "no minimizar las situaciones".

"El sistema ha fallado alarmantemente en los últimos meses cuando vemos que mujeres que han denunciado no han conseguido la protección del Estado y han sido asesinadas", ha subrayado Alemany, quien ha recordado que la violencia de género es un delito "de oficio", es decir, "debe perseguirse independientemente e lo que diga la víctima porque no es ella quien tiene la prerrogativa, si no el Estado".

No obstante, las organizaciones reconocen que "las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están haciendo una gran tarea", aunque reclaman "más medios técnicos y humanos", inversión y una "evaluación de las políticas para saber cuando se acierta y cuando no".

COMBTIR EL NEGACIONISMO, UN PUNTO ESENCIAL

Más allá de la revisión de los protocolos y sistemas de la lucha contra la violencia machista, la directora de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, también ha hecho hincapié en la necesidad de "no dejar espacio al negacionismo".

"Parte de la efectividad de las medidas depende de una opinión pública que empatice con las víctimas", ha señalado Soleto, quien remarca que las instituciones deben contener la entrada del negacionismo en las instituciones y frenar los "discursos que puedan sembrar las dudas sobre la necesidad de estas políticas o justificar el comportamiento de los agresores".

"No queremos que la lucha de la violencia de género forme parte de la lucha partidista", ha reivindicado Valenciano, quien señala la necesidad de "adoptar medidas de consenso" y "restaurar los pactos" en este asunto.