Asociaciones de familias y ONG piden medidas de conciliación y ayudas a monoparentales, numerosas y en riesgo de pobreza

Asociaciones de familias y ONG advierten, con motivo del Día Internacional de la Familia, que se celebra este viernes 15 de mayo, de la necesidad de adoptar medidas de conciliación durante y después del Estado de Alarma por el coronavirus COVID-19, piden al Gobierno que tenga en cuenta a las familias monoparentales y a las numerosas a la hora de establecer las ayudas, y que ofrezca garantías a las familias que ya se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión antes de la crisis, cuya situación, ahora se ve "agravada".

En materia de conciliación, la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) ha pedido al Gobierno que articule medidas para que las familias puedan salir adelante y cumplir con sus responsabilidades laborales y de cuidado durante el estado de alarma.

"En el nuevo escenario impuesto por el confinamiento y estado de alarma por Covid-19, las familias se han visto obligadas a combinar trabajo remunerado, cuidado de menores, mayores y dependientes, tareas domésticas, educativas y de ocio de sus diferentes miembros en un mismo espacio y, en la mayoría de ocasiones, al mismo tiempo", subraya la UNAF.

Esto, según precisa, ha llevado a las familias a vivir "situaciones de gran estrés", que se suman a "la incertidumbre y al miedo" por todo lo que conlleva la pandemia. Por ello, UNAF solicita al Gobierno que articule medidas que permitan a las familias conciliar la vida laboral y familiar, especialmente ante la incorporación de padres y madres al trabajo presencial sin que sus hijos e hijas vuelvan a la escuela.

"Hay que dar a las familias soluciones que no solo pasen por la flexibilidad horaria y el teletrabajo, sino también por prestaciones económicas y garantías de mantenimiento del empleo, especialmente el de las mujeres", ha afirmado la presidenta de UNAF, Ascensión Iglesias, quien también pide más apoyo para las familias monoparentales, que suponen más del 10% de familias en España.

TRES HIJOS O MÁS

Por su parte, la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) pide al Gobierno que tenga en cuenta la realidad de las familias con tres o más hijos, pues considera que "están siendo discriminadas a la hora de fijar los requisitos y cuantías de las ayudas".

"La discriminación a estas familias se ha venido produciendo primero en los ERTE, cuya prestación máxima es la que perciben los que tienen 2 hijos; y se repite ahora con el Ingreso Mínimo Vital que prepara el Gobierno. El borrador de esta renta social prevé unos incrementos por hijos, pero fija también una cantidad máxima, que en este caso llega a los 3 hijos y no se incrementa a partir de ahí", subraya la FEFN.

Por ello, propone que este ingreso se incremente en 139 euros al mes por cada hijo a partir del cuarto. "Es indiscutible que un hogar con 5 hijos no puede vivir con la misma cantidad de dinero que uno con 3, y más si pensamos que estas familias, las perceptoras del Ingreso Mínimo Vital, son familias en situación crítica, en las que no es posible tirar de ahorros", ha explicado el presidente de la FEFN en funciones, José Manuel Trigo.

Las familias numerosas también manifiestan su "preocupación" por la conciliación cuando se produzca la plena incorporación al trabajo, en el caso de los trabajadores que no puedan teletrabajar, si los niños no van al colegio y no tienen a nadie con quien dejarlos. En este sentido, reclaman flexibilidad horaria y la posibilidad de acogerse a la jornada intensiva y adaptar los horarios.

LAS MÁS VULNERABLES, "AL LÍMITE"

Mientras, desde Cáritas llaman la atención sobre el impacto del coronavirus en las condiciones de desprotección de las familias más vulnerables, "que están agravándose a causa del confinamiento y la ausencia de ingresos". Según indica la labor social de la Iglesia, si antes de la actual pandemia el proceso de integración de muchas familias y hogares españoles en situación de pobreza y exclusión social se mostraba "todavía débil" en su recuperación e "inestable" en su duración, "ahora el retroceso está siendo importante".

La organización asegura que la economía de muchas familias está "al límite" pues "muchos hogares han visto cómo uno o los dos progenitores se han quedado sin empleo". Aunque Cáritas destaca que el Estado está invirtiendo "importantes recursos de apoyo", advierte de que "estos no llegan a cubrir la protección que requieren las familias en situación de mayor fragilidad".

Según el VIII Informe FOESSA, la presencia de menores en el hogar incrementa el riesgo de caer en exclusión. Los datos recogidos en el mismo señalan que el 21% de los hogares con menores a cargo se encuentran en situación de exclusión (el 16% en el caso de hogares sin menores), una cifra que se dispara hasta el 28% cuando se trata de un hogar monoparental y al 33% en el caso de familias numerosas.

Además de las dificultades económicas a las se enfrentan las familias, Cáritas alerta sobre la "gravedad" que supone el "desbordamiento psicosocial y emocional" que están viviendo. Por ello, piden "invertir en familia".

MAGIA PARA LOS NIÑOS

En esta misma línea, Aldeas Infantiles SOS también ha alertado de la situación de las familias que ya antes de la pandemia tenían dificultades para salir adelante y que ahora se han visto golpeadas "con especial dureza" por esta crisis del coronavirus.

Para dar un respiro a los menores que peor lo están pasando durante el confinamiento, la organización y el mago Jorge Blass se han unido para llevar la magia a los hogares de los más de 6.000 niños y niñas con quienes trabaja Aldeas Infantiles SOS. El ilusionista ha creado un espectáculo de magia que estará disponible a partir de las 12,00 horas de este viernes a través de los canales de Aldeas Infantiles SOS de YouTube (https://youtu.be/E-ZbrMtx4tw), Instagram (@aldeasinfantiles_es) y Facebook (Aldeas Infantiles SOS de España).

"Todo va a salir bien y por difícil que resulte la situación, con cariño y permaneciendo unidos, podremos superarla, porque la magia también está en cada uno de vuestros hogares", ha subrayado el mago Jorge Blass.