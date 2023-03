Asociaciones contra lepra: Antes se acabará con la lepra que con su estigma

Aunque la pandemia ha ralentizado los avances contra la lepra, y los casos se han incrementado un 10 por ciento, esta enfermedad infecciosa "tiene curación" con la administración de un tratamiento y se acabará antes con esta dolencia que con el "estigma" que lleva asociado.

Así lo ha asegurado este miércoles a EFE José Manuel Amorós, director general de Fontilles, una de las catorce entidades que forman parte de la Federación Internacional de Asociaciones de Lucha contra la Lepra (ILEP), que celebra en Valencia su asamblea anual, la primera presencial tras la pandemia de covid.

La erradicación de la lepra y de la discriminación que lleva asociada son algunos de los objetivo de la ILEP, según Amorós, quien ha subrayado que los tratamientos contra esta enfermedad, que tiene largos periodos de incubación, "son muy efectivos" y si se comienza en el momento de su detección y se administra correctamente entre 6, 12 o 24 meses, dependiendo de su tipología, "tiene curación".

RALENTIZACIÓN DE LOS AVANCES

Amorós ha señalado que la pandemia "ha ralentizado" los avances que contra esta enfermedad se han realizado en los últimos años, y en 2021 se registraron 140.594 nuevos casos en todo el mundo, un diez por ciento más que en 2020 debido especialmente al confinamiento, que provocó un mayor contacto entre posibles pacientes no detectados.

"Las buenas intenciones y los deseos siempre están presentes, pero el final es la realidad la que se impone", ha manifestado y ha añadido que aunque la "eliminación" de la enfermedad significa que haya menos de un caso de lepra por cada diez mil habitantes, "lo que buscamos es la erradicación, que haya cero casos".

"Solo así puedes terminar con la enfermedad y que no se produzcan nuevos casos en el futuro", ha subrayado el director general de Fontilles, quien ha dicho que es una "lástima" que no se consiga este objetivo en una enfermedad que tiene una medicación y ha afirmado que también lo dificulta el hecho de que no haya una vacuna.

A nivel mundial la mayoría de casos se producen en países como India, la zona del sureste asiático o Brasil, y en el caso de países occidentales las cifras son "residuales" y suelen ser por casos importados o por personas que han vivido en zonas endémicas.

ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN

"Creo que acabaremos antes con la enfermedad que con el estigma", ha asegurado Amorós, quien ha lamentado que el cine "tampoco ha contribuido mucho con la divulgación de determinadas imágenes", aunque ha reconocido que la lepra es "una enfermedad muy cruel porque no ataca órganos vitales pero va afectando a zonas como la cara o las extremidades. Es una de las enfermedades más discapacitantes que existe".

Según Amorós, es una dolencia, que además de dejar a la persona afectada en una situación de "vulnerabilidad grave, con grandes discapacidades, le discrimina y le condena a estar en una situación muy lamentable. La mayoría de enfermos no pueden trabajar y tienen problemas económicos, sociales, laborales.."

Otro de los objetivos de la Federación es que haya una normativa que no permita que la lepra sea una razón para divorciarse o para echar a una persona de su casa, porque "afecta gravemente sus derechos".

La lepra es una enfermedad que se contagia generalmente por el aire al tener contacto cercano con un afectado, tiene curación con un tratamiento basado en la combinación de tres fármacos y puede afectar a cualquier persona, según Amorós, quien ha explicado que algunas personas pueden ser más propensas a contagiarse debido a alguna debilidad de su sistema inmunitario.