Asociación Española de Consumidores pide extremar precauciones en las cocinas para evitar intoxicaciones alimentarias

La Asociación Española de Consumidores (ASESCON) ha puesto en marcha la campaña 'Alimentación y Verano' con la que pide extremar las precauciones en las cocinas con el fin de evitar las intoxicaciones alimentarias que se han producido en los últimos días.

De esta manera, aconseja extremar los cuidados sobre los alimentos que se consumen en verano; conservar una higiene general, tanto personal como ambiental; rechazar huevos rotos y excesivamente sucios; respetar las fechas de caducidad y de consumo preferente; o mantener completamente limpios los utensilios de cocina.

Además, pide cuajar bien las tortillas en verano o en ambientes cálidos; consumir de inmediato las mayonesas realizadas en casa; no separar las claras de las yemas con la propia cáscara del huevo; guardar en el frigorífico los alimentos perecederos justo después de haberlos adquirido; o no mantener los alimentos a temperatura ambiente, sobre todo los huevos o los alimentos que contengan huevo.

Asimismo, aconseja lavar las frutas y verduras con abundante agua; descongelar los alimentos dentro del frigorífico; proteger los alimentos de moscas e insectos; el tiempo que debe transcurrir entre la preparación de los alimentos y su consumo tiene que ser el menor posible.

Ante una situación de vómitos y diarreas, la asociación aconseja acudir al médico y no tomar alimentos sólidos durante unas horas y beber pequeñas cantidades de líquidos (agua o suero).

Por otro lado, ha señalado que no solo hay que extremar las precauciones respecto a los alimentos en casa, sino también en los restaurantes, bares, o chiringuitos de playa, que se deben establecer unas condiciones mínimas de conservación de los alimentos y de manipulación de los mismos. En este sentido, desde ASESCON exigen a estas empresas que hagan actividades de autocontrol, entre las que se encuentren la eliminación de factores de riesgo.

Así, piden que no se adquieran productos que no hayan sufrido la correspondiente inspección sanitaria o productos que tengan deficiencias en cuanto a su etiquetado. Además, solicitan que se controle la formación de los trabajadores de estas empresas, cuidando su higiene personal; y que se higienicen debidamente los envases para la distribución de alimentos preparados, así como las vajillas, cubiertos y otros utensilios que no sean de un solo uso.

Finalmente, han destacado la importancia de realizar inspecciones por parte de las Administraciones Públicas con competencia en la materia que resultaría necesaria para evitar problemas de salud a los consumidores.