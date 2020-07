Asociación El Defensor del Paciente insta a Ayuso a que acceda a las reivindicaciones de los MIR

La presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha dirigido un escrito a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el que le insta a que acceda a las reivindicaciones de los MIR.

A juicio de Flores, la huelga de los MIR es algo que "la Comunidad de Madrid no se puede permitir ni los ciudadanos merecen", en una situación en la que cree que lo que hay que hacer es "reforzar los servicios sanitarios".

"Las reivindicaciones de los MIR no solo son justas si no que ni siquiera tenían que pedirlas, porque ya tenían que estar cumplidas, en lugar de tanta privatización, tanto cierre de camas públicas por falta de personal y tantas obras innecesarias para 'caprichos presidenciales' con dinero que no es suyo", ha sentenciado Flores.

Así, ha urgido a Ayuso a "poner de inmediato lo necesario para no necesitar otro fiasco como Ifema, teniendo las dotaciones públicas necesarias".

"De haber un rebrote, nos encontraremos con más muertes por falta del cumplimiento de sus funciones", ha advertido Flores, para señalar que dichas funciones son "acceder a las justas reivindicaciones de los trabajadores", en primer lugar, "reforzar la sanidad pública", en segundo lugar, y "rezar menos y cumplir más", en tercer lugar, porque "los rezos no curan, los médicos y personal sí".

Flores ha asegurado que "de llevarse a cabo la huelga", Ayuso será la "única y exclusiva responsable" de "cada muerte, cada situación de desatención", al tiempo que la ha acusado de "una irresponsabilidad tras otra".

"Cumpla con su obligación, dando los derechos a trabajadores y a pacientes que es para no sabemos quien la han puesto", ha apostillado.