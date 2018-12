Asociación contra Meningitis defiende nuevas vacunas lleguen a todas las CCAA

El presidente de la Asociación Española contra la Meningitis, Santiago García, ha destacado hoy que introducir la nueva vacuna contra los tipos W e Y en el calendario de todas las comunidades sería una medida "relativamente económica" y ha abogado por una decisión conjunta de todas las autonomías.

García, que se ha reunido con la consejera de Sanidad de Cantabria, María Luisa Real, ha recordado que Castilla y León ha anunciado la introducción de la nueva vacuna tetravalente, que protege contra los tipos A, C, W e Y, en su calendario, y ha opinado que lo "ideal" sería que esa ampliación respondiese a una decisión del conjunto de las comunidades.

También Real ha opinado, en declaraciones a los periodistas, que la introducción de nuevas vacunas debe ser fruto de un acuerdo en el marco del Consejo Interterritorial de Salud, donde están representadas las comunidades y el Ministerio de Sanidad.

El presidente de la Asociación Española contra la Meningitis ha explicado que en España están apareciendo casos de los tipos W e Y, que hace unos años no estaba presente en Europa occidental, y que está vacuna vendría a sustituir a la que protege contra la meningitis C y por lo tanto no tendría un impacto económico tan grande.

El calendario actual no incluye las vacunas ni contra estos tipos de meningitis, ni contra el B, que son los que los que generan el mayor número de casos.

Con la vacuna contra el tipo B, también a la venta en farmacias, cree se está produciendo una situación de "inequidad" porque las familias que pueden pagarla se la ponen a sus hijos, pero no lo hacen las que no pueden asumir su coste, que es elevado como ocurre con todas las vacunas nuevas.

Santiago García confía en que los próximos años o incluso meses se pueda valorar su inclusión en el calendario, como han hecho otros países como Irlanda o Reino Unido, que la implantó en septiembre de 2015 y "ya está dando datos de descenso de casos".

Según ha señalado, en la temporada 2017-2018 se ha producido un pequeño repunte de la meningitis en España respecto a la anterior. Se registraron 400 casos y 50 fallecimientos.