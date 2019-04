Así vuela el avión más grande que un campo de fútbol

Stratolaunch, el avión más grande del mundo, ha volado este sábado por primera vez. El despegue ha tenido lugar en las instalaciones donde se ha desarrollado el aparato, en el desierto de Mojave, en California, al norte de Los Ángeles. El avión más grande del mundo tiene una envergadura de 117 metros, superior al largo de un campo de fútbol y mayor que la de cualquier otro avión, aunque la longitud de su doble fuselaje (del morro a la cola), 72 metros, es inferior a la de algunos aviones comerciales. Está equipado con seis grandes motores como los usados en los Boeing 747. Es tan grande que tiene dos cabinas, una en cada fuselaje, pero solo se usa una para pilotarlo.

El aparato está especialmente diseñado para el lanzamiento de satélites. Puede alcanzar una altura de 35.000 pies (algo más de 10,5 kilómetros) y desde ahí soltar cohetes que se enciendan y sitúen en órbita los satélites que transporte, según ABC.es

"Qué fantástico primer vuelo", dijo el jefe ejecutivo de Stratolaunch, Jean Floyd, en un comunicado publicado en el sitio web de la compañía. "Estamos increíblemente orgullosos del equipo de Stratolaunch, la tripulación de vuelo de hoy, nuestros socios en Scoped Composites de Northrup Grumman y del aeropuerto de Mojave".

El avión más grande del mundo está fabricado principalmente de fibra de carbono para ser a la vez ligero y resistente y tener una gran capacidad de carga.

Today the #Stratolaunch aircraft flew for 2.5 hours over the Mojave Desert, reaching a top speed of 189 mph. Check out the historic flight here: #StratoFirstFlight pic.twitter.com/x29KifphNz