Así serán las cuarentenas tras ómicron, ¿qué postura tiene Sanidad y cómo se gestiona en la UE?

Según las últimas actualizaciones del Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada mantiene su tendencia a la baja. Por ello, dentro y fuera de nuestras fronteras, ya se está elaborando una estrategia para afrontar la covid-19 cuando el número de contagios se estabilice. Cataluña ya apunta a abril para eliminar las cuarentenas covid estrictas. Salud trabaja en un escenario en el que se hará una vigilancia del coronavirus pero con una estrategia similar a la de los demás virus.

"Lo que llevamos trabajando desde hace meses es en la vigilancia epidemiológica reforzada. Si la enfermedad es fundamentalmente leve tiene poco interés contar caso a caso y si tengo fiembre, o malestar, no tengo que consultarlo. Si necesito la baja, sí. Pero si no, me quedo en casa. No voy al colegio o a trabajar y ya está", anunciaba el consejero de Salud en una entrevista a RAC1, dejando entrever que las cuarentenas serían menos estrictas, produciéndose así una flexibilación en las restricciones.

Otras autonomías también proponen que estas cuarentenas sean más cortas, aunque desde Sanidad llaman a la "prudencia". Es el caso de Madrid o Castilla-La Mancha, que reabrían esta semana el debate.





El consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, señalaba este jueves que Madrid estaría a favor de estudiar la reducción de cuarentenas a menos de siete días, en línea con la petición que hizo el pasado miércoles el presidente de la patronal madrileña, Miguel Garrido, por los "estragos" de ómicron.

En la misma línea, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page ha afirmado este viernes que ve razonable "pensar en la posibilidad de cuarentenas de entre tres y cinco días".

Sin embargo, el departamento que dirige Carolina Darias insiste que "es un tema absolutamente inmaduro" el plantearse un acortamiento en el plazo de siete días para los positivos. Esto no sucede en países de nuestro entorno como Suiza, que ya impone cuatro días para los casos asintomáticos, o Estados Unidos, que sitúa esta cuarentena en cinco días.

Reino Unido, siguiendo su estrategia de levantar progresivamente las restricciones, estudia la eliminación completa de las cuarentenas obligatorias de positivos para sustituirlas por "recomendaciones" sanitarias.





Dinamarca también prevé levantar las restricciones por covid, pese al repunte de casos, ya que considera suficiente la cobertura de vacunación y por ser la variante ómicron menos agresiva.

Y con todos estos planteamientos y decisiones sobre la mesa, la Organización Mundial de la Salud también trata de anticiparse, ya que publicará a finales de febrero un nuevo plan de respuesta a la covid-19 que planteará una transición a cuyo término se pondrá fin a la actual gestión de la enfermedad como una pandemia, anunció este lunes el director de Emergencias Sanitarias del organismo, Mike Ryan.

El objetivo final será pasar a una fase en la que haya un "control sostenido" de la enfermedad, de manera similar a como se hace con otros problemas respiratorios como la gripe, indicó Ryan en una conferencia técnica sobre la pandemia durante el Comité Ejecutivo de la OMS, que se reúne esta semana. "Para terminar la emergencia internacional por la covid en 2022 hay aún muchas cosas que hacer, como reducir la infección descontrolada, especialmente en poblaciones vulnerables, y reducir el riesgo de que surjan nuevas variantes", subrayó el experto irlandés.

¿Será este el futuro próximo? ¿Deberemos aprender a convivir con el virus y no prolongar más de lo necesario las cuarentenas? Estas respuestas únicamente las responderá el tiempo. No obstante, por el momento algunos países ya tratan de reconducir la situación que vivimos desde hace casi dos años, reduciendo estas cuarentenas que provocan consecuencias económicas.