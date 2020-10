Así es el nuevo traje de la Batwoman de Javicia Leslie

MADRID, 27 (CulturaOcio)

Tras la salida de Ruby Rose, The CW ha publicado las primeras fotos de Javicia Leslie como Batwoman. Leslie, la primera mujer negra en interpretar a la superheroína de acción real, protagonizará la temporada 2 como Ryan Wilder, quien tomará el testigo de Kate Kane.

Ryan comenzará la temporada 2 luciendo el traje de Kate Kane pero a medida que se acostumbre a su nuevo papel en Gotham City, rehará el atuendo para que se ajuste a sus necesidades como vigilante. En la imagen se puede ver que el traje de Ryan tiene guantes rojos, y la capucha está adaptada a la peluca rizada que lleva la intérprete. Esta prenda ha sido ideada por la diseñadora de vestuario Maya Mani y confeccionada por Ocean Drive Leather.

https://www.instagram.com/p/CG0V96GB2WE/

"Mientras Ryan acepta todo lo que la hace especial, va ajustando el traje para que se adapte a ella físicamente. Esto significó crear un nuevo diseño y una nueva capucha que sin duda fue una declaración poderosa. Maya Mani me envió sus dibujos y me encantó. La peluca fue algo que nunca perfeccionamos en la temporada 1", explicó la showrunner de Batwoman, Caroline Dries, en un comunicado.

Ruby Rose anunció el pasado mes de mayo que no regresaría en la temporada 2 de Batwoman. La actriz no desveló los motivos de su decisión, pero Variety aseguró que la intérprete no estaba contenta con las largas horas que pasaba rodando, lo que generó problemas con el equipo.

Batwoman estará de vuelta en The CW en enero de 2021. La segunda entrega también contará en su reparto con Camrus Johnson, Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Nicole Kang y Dougray Scott.