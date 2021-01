Así fueron las actuaciones de Katy Perry, Bruce Springsteen, Foo Fighters o Bon Jovi en el concierto para Joe Biden

MADRID, 21 (CulturaOcio)

Este miércoles 20 de enero tuvo lugar la investidura de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Numerosas estrellas dieron la bienvenida al mandatario y celebraron la salida de Donald Trump con un concierto inaugural que incluyó artistas como Katy Perry, Bruce Springsteen o Foo Fighters.

El evento fue presentado por Tom Hanks y tuvo lugar en el Capitolio (Washington, Estados Unidos), días después del asalto del edificio por parte de seguidores de Trump.Bruce Springsteen fue el encargado de abrir el concierto cantando Land of Hope and Dreams y The Rising. "Estoy orgulloso de estar aquí", dijo.

Le siguió Bon Jovi, que hizo una versión de The Beatles e interpretó el legendario tema Here Comes the Sun.

Por su parte, John Legend, quien ya había apoyado públicamente al presidente, cantó Feeling Good.

Foo Fighters entonó Times Like These y Dave Grohl aprovechó para mandar un mensaje a los profesores, ya que tanto su madre como la primera dama, Jill Biden, son maestras. "Iluminan a los niños de nuestra nación cada día", afirmó.

Pero sin duda alguna el momento más espectacular de la noche llegó de la mano de Katy Perry, que no había anunciado su aparición en el evento. Interpretó Firework y, como era de esperar, su actuación estuvo acompañada del lanzamiento de fuegos artificiales.

Demi Lovato eligió para la ocasión la canción Lovely Days. La intérprete quiso homenajear al personal sanitario e incluyó en su actuación vídeos de trabajadores cantando fragmentos del tema.

El grupo New Radicals se reunió por primera vez en 22 años y sorprendió cantando You Get What You Give.

Esta gala de investidudra también contó con la participación de las actrices Eva Longoria y Kerry Washington, la leyenda del baloncesto Kareem Abdul-Jabbar o el chef José Andrés, entre otros famosos. Lin-Manuel Miranda interpretó la obra clásica del poeta irlandés Seamus Heaney, La cura en Troya, y Biden se unió a él para recitar algunas frases.

LADY GAGA Y JENNIFER LÓPEZ, EN LA TOMA DE POSESIÓN

Horas, antes en la ceremonia de toma de posesión, Lady Gaga, una de las celebridades que más presencia ha tenido en la campaña de Biden, fue la encargada de cantar el himno nacional.

También actuó en aquel momento Jennifer Lopez entonando This Land is Your Land. La estrella aprovechó para lanzar un mensaje en español. "Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos", gritó.

Garth Brooks, reconocido cantante de country, interpretó Amazing Grace en las escalinatas del Capitolio tras el discurso de investidura de Biden.

