Así fue la última intervención de César Nombela en TRECE, debatiendo sobre el uso de las mascarillas

La última intervención de César Nombela en TRECE se produjo hace apenas dos semanas, cuando el Catedrático de Microbiología debatió con el epidemiólogo Daniel López Acuña sobre la obligatoriedad del uso de las mascarillas en el transporte público.

Nombela defendía que cada usuario fuera responsable y tomara su propia decisión al respecto: “Tuvimos un último pico de onda epidémica a principios de julio y ha decaído. Mi criterio es llevar siempre la mascarilla, yo siempre la llevo. Hay que ejercer una responsabilidad personal. Sí soy partidario de que en los centros sanitarios se siga exigiendo, pero en muchos transportes públicos en los que hay renovación de aire continua no soy partidario de establecer una obligatoriedad total. Es cierto que vamos hacia un otoño donde el contagio es mayor, pero al final nunca hemos llevado mascarilla para prevenir la gripe. Me parece que estamos en una época en que cada cual tiene que tener un criterio mayor. La obligatoriedad no la impondría en todos los casos. La mascarilla protege. Las vacunas no han disminuido su eficacia, es que no tienen eficacia completa porque no impiden el contagio. Establecer un criterio de que en espacios mal ventilados hay que llevarla me parece bien, pero en espacios bien ventilados no creo que haya que establecerla con carácter obligatorio. La pandemia no se ha ido, pero las cosas están más controladas y creo que es muy importante la educación sanitaria y a estas alturas estamos todos muy informados como para protegernos adecuadamente”.

Vídeo





El pasado mes de mayo, Nombela era entrevistado en COPE Santander, donde restaba importancia al brote de viruela de mono surgido en nuestro país: “No hay motivo para la alarma”, aseguraba.

“No se trata de una enfermedad de transmisión sexual, pero sí requiere de un contacto estrecho, bien con un enfermo bien con la ropa que este haya podido utilizar”. Nombela pedía tranquilidad a la población porque no había motivos para la alarma ni sanitaria ni hospitalaria ya que “de momento la practica totalidad de los casos confirmados hasta ahora no requieren hospitalización”.

Audio





César Nombela fallece a los 76 años

El Rector honorario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Catedrático de Microbiología César Nombela ha fallecido este jueves en Madrid a los 76 años.

Así lo ha anunciado su familia a través de la red social Twitter:

Con muchísimo dolor os comunicamos que ha fallecido nuestro esposo y padre, César Nombela Cano, titular de esta cuenta. Hoy Viernes 14 estaremos en el tanatorio de La Paz a partir de la 1 de la tarde. Descansa en paz, Papá — César Nombela Cano (@cncano) October 14, 2022





César Nombela realizó sus estudios en el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid y posteriormente logró la licenciatura en Farmacia y Ciencias Químicas en la Universidad Complutense. En 1972 realizó su doctorado en la Universidad de Salamanca. Trabajó en la Universidad de Nueva York con Severo Ochoa y en el Instituto Roche de Biología Molecular.

Al volver a España, ingresó en el Instituto de MIcrobiología Bioquímica del CSIC, en Salamanca y más tarde obtuvo la cátedra de Microbiología de la Universidad Complutense de Madrid.

Nombela fue presidente del CSIC entre 1996 y 2000, etapa en la que tuvo que enfrentarse al desastre producido por el vertido de tóxicos en la mina de Aznalcóllar, que produjo una catástrofe ecológica en el parque de Doñana.

Además de dedicarse a la docencia y a la investigación, Nombela formó parte del Comité Asesor de Ética para la Investigación Científica y Tecnológica, del que fue presidente entre 2002 y 2005, y el Comité de Bioética de la Unesco. En el año 2007 fue elegido para participar del Comité de Bioética de España.