Así explica la víctima de la presunta agresión sexual de Vilafranca lo sucedido

Un agente de los Mossos d'Esquadra de 45 años, que se encontraba fuera de servicio, ha sido detenido este sábado bajo la acusación de abusos sexuales por los tocamientos y vejaciones que denunció una reportera que ayer cubría el concurso de 'castells' (torres humanas) de Sant Fèlix, en Vilafranca del Penedès (Barcelona).

La periodista agredida, Clàudia Clim, ha explicado en sus redes sociales lo sucedido:

1. Obro fil per explicar una experiència d'agressió sexista com a reportera d'avui a @castellsenxarxa durant la Diada de #SantFelix — Clàudiaclim��️♀️ (@claudiaclim) August 30, 2019

"Abro hilo para explicar una experiencia de agresión sexista como reportera en los 'castells' durante la Diada de Sant Fèlix", comienza la periodista su narración.

2. Estava treballant. M'ha tocat cobrir amb el càmera David Camps la Diada a peu de plaça, entrevistant a persones del públic. — Clàudiaclim��️♀️ (@claudiaclim) August 30, 2019

"Estaba trabajando. Me ha tocado cubrir con el cámara David Camps la Diada a pie de plaza, entrevistando a personas del público".

3. M'encanta la meva feina i m'encanten els castells. Em posen la pell de gallina els castells de totes les colles i admiro el seu coratge. — Clàudiaclim��️♀️ (@claudiaclim) August 30, 2019

"Me encanta mi trabajo y me encantan los "castells". Me ponen la piel de gallina y admiro su coraje".

4. A mesura que avançava la diada, la gent consumia més alcohol, i això es notava en les entrevistes. — Clàudiaclim��️♀️ (@claudiaclim) August 30, 2019

"A medida que avanzaba el día, la gente consumía más alcohol, y eso se notaba en las entrevistas".

6. Estava parlant prop de "la penya de la farola" preparada per entrevistar una colla que duien cartells grocs (si hi éreu, els haureu vist!) I aquí ha començat tot. — Clàudiaclim��️♀️ (@claudiaclim) August 30, 2019

"Estaba hablando cerca de la 'peña de la farola' prepapada para entrevistar a un grupo que llevaba carteles amarillos y aquí ha comenzado todo".

7. Un home amb polo vermell ha vingut, m'ha agafat el micròfon inalàmbric i l'ha llepat i mossegat. — Clàudiaclim��️♀️ (@claudiaclim) August 30, 2019

"Un hombre con polo rojo ha venido, me ha cogido el micrófono inalámbrico y lo ha lamido y mordido".

8. Algunes persones al cap d'una estona (que no tinc situades) s'han començat a fer fotografies amb mi sense que jo en tingués ganes. M'han agafat per tot arreu. — Clàudiaclim��️♀️ (@claudiaclim) August 30, 2019

"Algunas personas al cabo de un rato han comenzado a hacerse fotografías conmigo sin que yo tuviera ganas de ello. Me han agarrado por todos lados".

9. De sobte, ha aparegut un casteller d'uns 50/60 anys i m'ha agafat per la cintura i grapejant-me el cul, m'ha mossegat i llepat la orella esquerra — Clàudiaclim��️♀️ (@claudiaclim) August 30, 2019

"De repente, ha aparecido un casteller de unos 50 o 60 años y me ha agarrado por la cintura y a tocarme el culo, me ha mordido y lamido la oreja izquierda".

11. Està denunciat. Agraeixo tot el suport i amor que he rebut aquesta tarda. — Clàudiaclim��️♀️ (@claudiaclim) August 30, 2019

"Está denunciado. Agradezco todo el apoyo y amor que he recibido esta tarde", concluye su relato la periodista.

El detenido es un agente de los Mossos de 45 años, que se encontraba fuera de servicio en el momento de los hechos.