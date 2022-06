Así está modificando el cambio climático una parte de la morfología de los pájaros y para qué sirve

El Cambio Climático es una realidad que está afectándonos en muchos aspectos de la vida. No obstante, no solo el ser humano está notando sus efectos, sino también las especies animales y vegetales. Incluso en la selva del Amazonas se están viendo ya los efectos causados por el Cambio Climático. Así lo afirma Vitek Jirinec, ecólogo de la Universidad de Estatal de Luisiana, asociado al Centro de Investigaciones en Ecología Integral, líder de un estudio que ha sido publicado en la revista 'Science Advances'. Según los investigadores, hasta las partes más vírgenes de la selva (las partes que no están en contacto con el ser humano y que están protegidas) se están viendo afectadas por los cambios que está sufriendo el clima en el planeta.

Confirmaron sus hipótesis tras haber estado cuatro décadas recogiendo datos sobre una comunidad específica de aves no migratorias pertenecientes al sotobosque más interno. Los investigadores detectaron que "la selva tropical primaria amazónica que está experimentando un clima cada vez más extremo". Desde la década de 1980 se comenzó a ver que las 77 especies estudiadas habían padecido una pérdida de su masa media, hasta quedarse casi a la mitad. "Un tercio de las especies aumentó, a su vez, la longitud del ala, lo que provocó una disminución en la relación masa-ala para el 69% de las especies", relatan los expertos.

Primera vez que se trata esta evidencia

Este estudio científico es el primero en tratar las evidencias del Cambio Climático como causante principal de la modificación en la fauna silvestre. Dicen que este hecho, retira del mapa otros factores que podrían haber sido los causantes de los cambios fisiológicos de las aves (más pequeñas y con alas más grandes) durante varias generaciones. Se cree que llevan años tratando de adaptarse a las nuevas condiciones ambientales, tanto que ha causado que varias especies sufran cambios fisiológicos y nutricionales a los que han tenido que ir acostumbrándose y que no habían sido percibidos en su inicio por los expertos.

En su investigación, el equipo de Jirinec estudió los datos de más de 15 mil aves que fueron capturadas, identificadas, medidas, pesadas y liberadas de nuevo. La información recopilada demostró que las aves habían perdido un 2% de su masa corporal cada década. Es decir, que una especie de ave cuyo peso medio estaba cerca de 30 gramos (en la década de 1980), en la actualidad, tiene una media de 27,6 gramos. "Estas aves no varían mucho en tamaño. Sus medidas corporales suelen ser muy ajustadas, por lo que cuando todos los individuos de una población muestran un par de gramos menos, pese a que pueda parecer poco, es algo muy significativo", expresa Philip Stouffer, uno de los coautores de la investigación.

Otras especies afectadas

Pero Philip va un paso más allá y dice que, probablemente, esto no esté ocurriéndole solo a las aves. Lo ejemplifica diciendo que, “si miras por la ventana y consideras lo que estás viendo, las condiciones no son las mismas que hace 40 años, y es muy probable que plantas y animales también están respondiendo a esos cambios". Y es que hay otro estudio que sí trata el tema de otras especies que también se están viendo afectadas por el cambio climático. Se trata de un estudio publicado en la revista 'Trends in Ecology & Evolution'.

En él mencionan que los ratones de madera han visto cómo sus colas se han alargado. También está el caso de las musarañas enmascaradas, cuyas patas son cada vez más grandes. Sarah Ryding es la investigadora líder de este proyecto y ha estado escaneando especímenes de los museos de aves en Australia para comprender e investigar los cambios que se están dando en su morfología y por qué ocurren. Aunque estemos comprobando que hay especies que cambian para adaptarse a la nueva situación climática, esto no implica que todo vaya bien, ya que no sabemos si todas serán capaces de sobrevivir y adaptarse, así como qué otras consecuencias tienen sus cambios.





Sin embargo, cuál será la capacidad futura de las aves del Amazonas para poder resistir al ambiente cada vez más cálido y seco, sigue siendo una pregunta que se hacen los expertos y a la que no pueden responder. Además, esta misma duda surge con respecto a muchos lugares que están experimentando límites ambientales más extremos todavía que el Amazonas (como el caso de la Antártida). Por este motivo, el equipo de científicos ha decidido tomar muestras de otros ecosistemas para averiguar qué variables, aparte del tamaño, afectan a las demás aves y a otros animales.