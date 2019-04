El asesoramiento de las farmacias aumenta un 30% el grado de adherencia terapéutica y mejora la calidad de vida

La prestación del Servicio de Adherencia Terapéutica desde las farmacias está permitiendo aumentar un 30 por ciento el grado de adherencia a los tratamientos farmacológicos y en cinco puntos la calidad de vida de los pacientes, según los últimos datos del programa 'AdherenciaMED', anunciados por el presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar.

Aguilar se ha pronunciado así durante su participación en el 'Foro Salud', organizado por Nueva Economía Forum, donde ha sido presentado por la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, y que ha contado con la asistencia del secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, y del consejero de Salud de Andalucía, Jesús Aguirre, y el de Baleares, José Manuel Baltar.

Allí, el presidente de los farmacéuticos ha recordado que el 50 por ciento de los pacientes crónicos no toma los medicamentos como han sido pautados por el médico y que, incluso, la OCDE ha alertado de que una quinta parte del gasto sanitario es "ineficiente" por esta causa y por el volumen de hospitalizaciones evitables.

En este punto, Aguilar ha aludido también al programa 'conSIGUE', el cual ha demostrado que la prestación de este servicio desde las oficinas de familia a los pacientes mayores, crónicos y polimedicados reduce en más de un 50 por ciento las visitas a Urgencias, los problemas de salud no controlados y en un 60 por ciento el riesgo de hospitalización.

Un servicio que, según ha asegurado, si se extendiese a todos los enfermos crónicos, polimedicados y ancianos de España podría generar un ahorro al Sistema Nacional de Salud de más de 2.200 millones de euros. "Es un trabajo de colaboración con los médicos, coordinadores de todo el proceso asistencial. Y, también, impulsando la relación con los farmacéuticos de hospital y Atención Primaria, porque el reto de la conciliación de medicamentos en los pacientes tras el alta hospitalaria tenemos que afrontarlo juntos, con la coordinación entre niveles asistenciales", ha apostillado.

No obstante, Aguilar ha lamentado que esta labor esté "reñida" con la salida de los medicamentos de diagnóstico hospitalario de las farmacias, fármacos que tampoco pueden prescribir los médicos de Atención Primaria.

"No tiene ningún sentido que, teniendo la mayor red de farmacias de toda Europa, estemos haciendo a los pacientes ir a por ciertos tratamientos al hospital, terapias que por sus características clínicas y técnicas tienen que estar en la farmacia, a lo que luego acuden a por el resto de medicamentos, lo que dificulta además un seguimiento farmacoterapéutico completo", ha detallado, para subrayar la necesidad de "repensar" estas medidas, las cuales se adoptaron en un momento de crisis.

LOS FARMACÉUTICOS DEBEN ACCEDER AL HISTORIAL FARMACOTERAPÉUTICO

Por otra parte, Aguilar ha destacado los beneficios que está aportando la receta electrónica del Sistema Nacional de Salud, que ya es interoperable entre las comunidades autónomas, porque ha mejorado la calidad de la información que recibe el farmacéutico, facilita el servicio de dispensación y evita visitas "innecesarias" al médico.

Sin embargo, el presidente del Consejo General de Farmacéuticos ha subrayado la necesidad de que se permita a estos profesionales el acceso al diagnóstico y al historial farmacoterapéutico del paciente porque, a su juicio, redundará en una mejora de la atención sanitaria prestada. Además, el farmacéutico podrá completar el historial del paciente con la medicación no prescrita, favoreciendo así la coordinación de los tratamientos con el médico, siguiendo la adherencia al tratamiento, destacando problemas relacionados con la medicación o reacciones adversas. "No queremos acceder al historial clínico, sino al farmacoterapéutico y al diagnóstico", ha insistido.

Por otra parte, Aguilar ha informado de que ya están "muy avanzados" otros proyectos como, por ejemplo, la validación de la receta médica privada para evitar falsificaciones, la receta electrónica de las mutualidades (en el mes de mayo comenzará el pilotaje de la receta electrónica con MUFACE en Cantabria), la receta electrónica privada y la receta electrónica veterinaria (posibilitará la accesibilidad de las prescripciones de fármacos veterinarios desde cualquier farmacia).

Además, y en relación a la subasta de medicamentos, el presidente del Consejo General de Farmacéuticos ha rechazado esta medida, asegurando que, incluso, no comprende ni la terminología. "Esto no son patatas fritas, sino que es una herramienta sanitaria y lo que tenemos que intentar es dar el mejor medicamento, la mejor herramienta terapéutica. No podemos tener ciudadanos de primer y de segunda que puedan tomar unos u otros fármacos", ha señalado Aguilar.

"EL ENFERMERO TIENE QUE DEDICARSE A LOS CUIDADOS, QUE ES PARA LO QUE HA ESTUDIADO"

En relación a las críticas vertidas por los profesionales de Enfermería contra los farmacéuticos por invadir algunas de sus competencias, Aguilar ha recordado que las competencias nacional, autonómicas y europeas de los expertos en farmacia están reguladas por ley, incluso desde antes de que apareciesen otras profesiones sanitarios.

"Tenemos mucho que hacer todos los profesionales sanitarios como para estar pensando de manera permanente y constante de que esta parte es mía. El médico es el coordinador del sistema, el que diagnostica; el enfermero tiene que dedicarse a los cuidados, que es para lo que ha estudiado; y el farmacéutico a sus fármacos y al seguimiento farmacoterapéutico", ha dicho.

En este sentido, Aguilar ha recordado que ellos no tienen ninguna guerra con nadie, nunca la han tenido y nunca la tendrán, mientras que otros (refiriéndose a los enfermeros) la han tenido con los médicos, dentistas e, incluso, con los profesores. "Nuestros problemas son avanzar en nuestros temas profesionales, porque nuestras competencias están muy claras", ha zanjado.