La Asamblea de Ceuta acuerda declarar festivo el final del Ramadán con la abstención del PP y el rechazo de Vox

La Asamblea de Ceuta ha alcanzado este lunes un preacuerdo para sacar adelante la aprobación del calendario laboral para 2022, atascado por los desencuentros sobre la inclusión del final del Ramadán como uno de los dos festivos locales, que han de ser aprobados por el Pleno. Finalmente, la pascua que marca el final del mes sagrado de los musulmanes será una jornada no laborable en 2022 tras los votos del PSOE y los dos formaciones localistas, Caballas y MDyC, así como la abstención del PP y el rechazo frontal de Vox.

Este principio de acuerdo llega después de que el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas (PP), aprobara por decreto un primer calendario sin incluir los dos festivos locales para poder cumplir con los plazos legales y evitar el bloqueo. La imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre todos los grupos, divididos por la inclusión del final del Ramadán en 2022, reivindicación histórica de la comunidad musulmana de Ceuta, ponía en serio peligro la aprobación del calendario laboral antes del limite legal del 30 de septiembre.

La tensión del debate alcanzó su cénit en la última sesión plenaria, que debió ser suspendida temporalmente por el abandono del grupo parlamentario de Vox, en protesta por la aprobación por decreto del calendario laboral.

Dos semanas después, este lunes, en la Comisión de Hacienda previa a la sesión plenaria, PP, PSOE, MDyC, Caballas y los dos diputados no adscritos --ex integrantes de Vox--, han acordado que una de las dos festividades locales pendientes de determinar sea la de San Antonio (13 de junio), una cita con especial arraigo en Ceuta y en la que se celebra una popular romería; y, por otro lado, los grupos PSOE, MDyC y Caballas han planteado que el otro de los festivos sea el fin del Ramadán, propuesta que también ha sido aprobada con diez votos y las abstenciones del Grupo Popular y los dos diputados no adscritos. Propuesta que se someterá al Pleno en las próximas semanas.

Desde el PSOE de Ceuta defienden que "se trata de una reivindicación histórica de la comunidad musulmana de Ceuta" y consideran que "debe ser reconocida porque representa a un elevado porcentaje de la población", explica su secretario general, Manuel Hernández.

"La Pascua del fin de Ramadán ya está recogida en el calendario escolar desde hace varios cursos académicos, por lo que el laboral debe adecuarse y contemplar la misma realidad", recuerda.

Para Vox, en cambio, se trata de una "decisión dictatorial del Gobierno marroquinizador del PP" y ha anunciado que impugnará la decisión ante los tribunales. El partido, que en Ceuta lidera Juan Sergio Redondo, considera que incluir las festividades musulmanas del fin del Ramadán y del Sacrificio, afirman, "es un verdadero atentado contra la identidad, la cultura y las tradiciones históricas de Ceuta".