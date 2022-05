La Asamblea de Asociaciones por la Vida y NEOS se movilizan en contra de la reforma de la Ley del Aborto

El Ministerio de Igualdad llevará el próximo martes 17 de mayo, al Consejo de Ministros, la reforma de la Ley del aborto para su aprobación en primera lectura.

La propia ministra Irene Montero adelantó gran parte del contenido de esta iniciativa el pasado mes de febrero, durante su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso, destacando medidas como el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a las menores de 16 y 17 años de forma "autónoma" o la creación de un sistema para la objeción de conciencia como el que se aplica en la ya aprobada Ley de Eutanasia. Sobre esto último, Montero indicó que el objetivo de esta reforma es que en los servicios de ginecología y obstetricia de los centros públicos se garantice esta práctica.

En este sentido, la reforma recoge que será la mujer quien decida el método de interrupción y en el centro de salud le darán la información necesaria para poder tomar esa decisión. Además, se eliminará la obligación de una reflexión de tres días.

Como consecuencia, la Asamblea de Asociaciones por la Vida y NEOS han reaccionado ante este anuncio, ya que consideran "un despropósito y un disparate continuar con esta iniciativa encuadrada en el proyecto de ingeniería social en el que el Gobierno está empeñado", cuentan en un comunicado.

"No es una cuestión de creencias sino de evidencias"



Asimismo, consideran que la acción del Consejo de Ministros es "una brutal artimaña, al proponer esta nueva regulación del aborto antes de la sentencia del Tribunal Constitucional y sin escuchar el dictamen correspondiente". Por eso, la Asamblea de Asociaciones por la Vida anuncia "un esfuerzo singular de movilización en este momento crucial y trascendental del debate sobre la vida en todo el mundo".

Esta movilización incluirá contactos con los partidos políticos e instituciones para establecer un proyecto de respuesta adecuado a este nuevo dislate que el Gobierno pretende imponer a los españoles.

"Por nuestra parte, seguiremos demostrando la verdad y también el compromiso que tenemos de estar junto a las embarazadas en las dificultades y ayudar a curar las heridas que deja la cultura de la muerte en tantas mujeres y hombres. Las vidas son irrecuperables", dice por su parte Alicia Latorre, Presidente de la Federación Española de Asociaciones Provida y coordinadora Asamblea por la Vida.

"Esta ley es una vuelta de tuerca más a la perversa ley que ya tenemos, que ignora completamente al no nacido, pero también olvida a la mujer, ya que presenta un acto que es cruel y antinatural completamente como si fuera una ayuda para la misma. El hecho de que este acto esté legalizado, no cambia la naturaleza del mismo. No es una cuestión de creencias sino de evidencias", agrega.

"Somos muchos los ciudadanos y las organizaciones sociales que defendemos la vida gestante porque la defensa de la vida gestante implica defender la vida humana de cualquier injusticia. El aborto es un acto de violencia contra el bebé al ser asesinado y contra la madre porque es presionada externamente para eliminar la vida de su hijo. En 2020, 1 de cada 5 embarazadas terminó abortando, pero el 80% habrían preferido que las ayudasen a tener a sus hijos", apunta Ana del Pino, Coordinadora Europea de la Federación One of Us y coordinación de la Asamblea por la Vida y NEOS.

