Arranca House of the Dragon, la precuela de Juego de tronos

MADRID, 27 (CulturaOcio)

HBO ha comenzado la producción de House of the Dragon, primer spin-off de Juego de tronos, una precuela ambientada tres siglos antes que llegará a la plataforma de streaming en 2022 y que se ambientará siglos antes de los eventos de la serie principal.

Así lo ha revelado la cuenta oficial de la serie en Twitter. El fuego reinará. La serie original House of the Dragon está oficialmente en producción", reza la publicación, que incluye una foto con los actores en plena lectura de guion.

Además, la cadena ha compartido varias fotos de cada uno de los intérpretes. Rhys Ifans como Otto Hightower, Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon, Eve Best como Rhaenys Velaryon, Sonoya Mizuno como Mysaria, Paddy Considine como Viserys Targaryen, Emma D'Arcy como Rhaenyra Targaryen, Olivia Cooke como Alicent Hightower, Matt Smith como Daemon Targaryen y Fabien Frankel como Ser Criston Cole encabezan la ficción.

Basada en el libro Fuego y sangre de George R.R. Martin, House of the Dragon se desarrolla 300 años antes de los eventos de Juego de tronos y cuenta la historia de la casa Targaryen. La producción se centrará en la historia del reinado de Viserys I tras heredar un reino pacífico de manos de su abuelo Jaehaerys I. House of the Dragon es uno de los cuatro spin-offs de Juego de tronos que se plantearon inicialmente Dos están en espera, mientras que otro fue descartado.

La serie ha sido creada por Martin junto a Ryan Condal, quien ejercerá de showrunner con Miguel Sapochnik. La producción contará con una primera temporada de 10 episodios y se espera que llegue a HBO en 2022.