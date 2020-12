Armie Hammer será el productor de El Padrino en 'The Offer'

MADRID, 2 (CulturaOcio)

Paramount+ ha puesto en marcha The Offer, miniserie que gira en torno al rodaje de El Padrino. La ficción ya ha encontrado al actor que dará vida a Al Ruddy. Será Armie Hammer quien asuma el rol del afamado productor.

Tal como señala Deadline, The Offer se basará en las experiencias nunca antes reveladas de Ruddy, productor ganador del Oscar, durante el rodaje de la icónica cinta de mafia. La producción de 10 episodios está escrita y producida por Michael Tolkin, quien ha participado anteriormente en el guion de títulos como Nine, Fuga en Dannemora, Ray Donovan o Deep Impact. Ruddy participará como productor ejecutivo junto a Nikki Toscano (Hunters) y Leslie Greif (Hatfields & McCoys). Paramount TV Studios está detrás del proyecto.

Dirigida por Francis Ford Coppola y estrenada en 1972, El Padrino contó en su reparto con Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, John Cazale, Robert Duvall, Diane Keaton y Talia Shire. Todo apunta a que los actores también aparecerán retratados en la producción, aunque por el momento no se conoce quién los interpretará. Tampoco hay fijada fecha de estreno.

Armie Hammer, que ha actuado en títulos como Call Me By Your Name, La red social o Operación U.N.C.L.E, aparecerá próximamente en Muerte en el Nilo, adaptación de Agatha Christie dirigida por Kenneth Branagh y protagonizada por Gal Gadot. El actor pronto empezará a rodar Shotgun Wedding junto a Jennifer Lopez y The Billion Dollar Spy con Mads Mikkelsen. Además, retomará su papel de Oliver en la secuela de Call Me By Your Name a las órdenes de Luca Guadagnino.