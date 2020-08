Armengol: "Si limitamos el número de encuentros sociales y familiares, reducimos el riesgo"

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha pedido este jueves a la ciudadanía "prudencia y responsabilidad" ante el incremento de contagios y "para no tener que volver atrás" y ha subrayado especialmente la necesidad de limitar los encuentros sociales y familiares para reducir el riesgo.

En su perfil de Twitter, la jefa del Ejecutivo autonómico ha hecho un llamamiento a evitar aglomeraciones, reducir el número de contactos y "protegerse individualmente para cuidar al conjunto".

Armengol ha subrayado que ante la más mínima sospecha de contagio es "imprescindible" el aislamiento y ha resaltado que, de producirse, debe cumplirse "de forma estricta".

La presidenta del Govern se ha referido también al gran número de asintomáticos y la incidencia entre la población joven: "Que no tengas síntomas no significa que no tengas Covid. Que hayas dado negativo en una prueba ahora, no significa que después no puedas tener el virus. Que seas joven no quiere decir que no te puedas contagiar y acabar en la UCI", ha apuntado.

Armengol ha detallado los datos de incidencia del virus en las Islas, destacando especialmente el descenso de la media de edad así como el refuerzo del sistema sanitario, que "afronta el incremento de casos más preparado que durante el confinamiento".