Armengol: "La decisión de Reino Unido no está basada en criterios sanitarios"

La presidenta del Govern, Francina Armengol, se ha comprometido a "seguir batallando" por un corredor seguro entre Baleares y el Reino Unido y ha dicho sobre las restricciones impuestas que "la decisión del Reino Unido no está basada en criterios sanitarios".

Sobre el hecho de que el Reino Unido haya actualizado sus recomendaciones y desaconseje ahora también viajar a Canarias y Baleares, además de la España peninsular por el riesgo de la COVID-19, Armengol ha destacado que "han cambiado de opinión en 24 horas, por lo que se puede ver que no está sustentada esa decisión", ha asegurado en una entrevista realizada en el programa "Más de uno" de Onda Cero.

Según Armengol, "no es una buena decisión la del Reino Unido, pero hay que seguir batallando por tener ese corredor sanitario seguro". "Tenemos la experiencia de haber hecho un corredor seguro con Alemania", ha defendido sobre el plan piloto de turismo que llevó a cabo Baleares.

Según la presidenta, "el hecho de ser isla puede ser un valor para hacer ese corredor seguro sanitario", que cuenta con el respaldo del Gobierno. "Confiamos en el trabajo intenso que hace la ministra de exteriores. Está trabajando para conseguir ese corredor seguro", ha añadido, ha informado Onda Cero en un comunicado.

Armengol ha recalcado que Baleares y Canarias tienen una situación "mejor que en Reino Unido" y aunque ha indicado que es "difícil opinar sobre otro gobierno", considera que el del Reino Unido "ha tomado decisiones que no están basadas en criterios sanitarios".

La presidenta balear discrepa con el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que agradeció a Bélgica y el Reino Unido que desincentiven los viajes a España porque reduce el riesgo de casos de coronavirus importados. "No comparto la reflexión de Fernando Simón. La media de contagios en Reino Unido no es tan extrema como para decir que es mejor que no vengan", ha asegurado.

"En Baleares fuimos claros desde el principio: cerramos puertos y aeropuertos, controlamos la pandemia y tenemos datos epidemiológicos que nos avalan", ha insistido.

Armengol atribuye la decisión del ejecutivo británico a su voluntad de "resguardar prudencia", pero ha precisado que "hay ciudadanos británicos con ganas de viajar". "Hay británicos que viven en nuestra comunidad y que no entienden la decisión", ha añadido.

La presidenta balear ha explicado que las islas empezaban "a ver la luz con el turismo", cuando ha llegado la decisión de Reino Unido, segundo mercado turístico para Baleares y primero en el caso de Ibiza.

"No vamos a dar la temporada por perdida", ha añadido Armengol, que ha explicado que la planta hotelera de las islas registra una ocupación del 40 %.

En opinión de Armengol, para la salida de la crisis sanitaria "se tienen que buscar los equilibrios entre la reactivación económica y la situación sanitaria" porque "la reactivación económica es una necesidad absoluta". "Necesitamos un turismo seguro", ha añadido.

"Era evidente que cuando abriéramos la movilidad habría más contagios. No podemos estar confinados eternamente. Creo que los rebrotes nada tienen que ver con volver a darle las competencias a las comunidades", ha asegurado.

"Queremos tener todos los datos de las personas que viajen para hacerle un seguimiento sanitario seguro", ha reivindicado.