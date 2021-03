La Armada neutraliza un proyectil de calibre 155 mm en la playa de Torregorda (Cádiz)

Un equipo de desactivado de explosivos de la Unidad de Buceo de Cádiz (Unbudiz), con base en la Estación Naval de Puntales y perteneciente a las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz, efectuó el pasado 3 de marzo la remoción a distancia, identificación y neutralización de un proyectil de 155 mm, junto a la playa de Torregorda (Cádiz).

Según ha explicado la Armada, se trataba de un proyectil M107 rompedor de 155 mm con la envuelta en avanzado estado de descomposición, encajado entre las rocas que velan durante la bajamar.

El hallazgo se produjo por personal de seguridad del Centro de Ensayos de Torregorda, perteneciente al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), que dio el aviso al Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (Covam) de la Armada, destacando un equipo de buceadores especialista en desactivado de explosivos, para su identificación y neutralización.

Debido al lugar del hallazgo, rodeado de rocas que podrían causar proyecciones, se tuvo que realizar una remoción a distancia a zona segura para su neutralización. En la identificación se constató que no tenía espoleta, pero no pudo garantizarse que no tuviese carga explosiva en su interior. Para ello, se procedió a la colocación de cargas especiales, de ignición por radio control, para conseguir una detonación de bajo orden.

Tras la neutralización, el EDE comprobó que no quedaban en la zona restos de explosivo ni del artefacto, con el fin de evitar cualquier tipo de impacto medioambiental.

Las Unidades de Buceo de la Armada cuentan con personal especialista en desactivación de artefactos explosivos (EOD) y buceadores con especialización en técnicas de inutilización de minas submarinas (EOD-Sub), siendo los únicos capacitados para realizar este tipo de tareas. Esta actividad, en el ámbito marítimo y litoral, es competencia exclusiva de la Armada.