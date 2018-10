Ariana Grande, paraliza su boda y rompe con Pete Davidson

MADRID, 15 (CHANCE)

Esta mañana nos amanecíamos con la noticia de que la famosa cantante Ariana Grande y Pete Davidson habían roto.

Tras muchos rumores sobre si se habían casado o no en secreto hace unos meses, la pareja anunciaba a bombo y platillo que sí se casarían pero que no sería hasta el año que viene. Sin duda una noticia demasiado precipitada cuando la escuchamos, pero en cuestión de amor y de artistas muchas cosas se han visto ya, pero también es cierto que hasta que no vemos anillo en mano y diciendo sí quiero, ya poco nos fiamos.

Y es que este anuncio de estar comprometidos aparecía a comienzos del mes de mayo, tan solo unos días después de conocerse y empezar a salir juntos.

Ahora, cinco meses después habrían puesto punto y final a esta historia de amor, según TMZ, el humorista y Ariana Grande considerada una niña mimada y caprichosa catalogada así por su exrepresentante en 2014 que acabó dimitiendo. Veremos si esto obedece a algo similar o si realmente, se debería a que no consigue superar la muerte de su ex, el rapero Mac Miller, al que muchos de sus seguidores 'acusaron a Grande de culpable debido a que estaba muy enamorado de ella.

Volviendo a Davidson y Grande, la pareja habría puesto este fin de semana punto final a su noviazgo. Fuentes cercanas a la pareja dicen que ambas partes reconocieron que no era el momento adecuado para que su relación funcionase. Aseguran también que Ariana y Pete han terminado de una forma muy bonita porque la ahora ex pareja aún se ama. Además, no descartan retomar la relación en el futuro.

No corren buenos tiempos para Ariana Grande. Hace poco más de un mes, Marc Miller, el exnovio de la cantante con el que había compartido más de dos años de noviazgo, moría de sobredosis. Una noticia que dejó a la artista totalmente devastada y de la que a día de hoy todavía no ha podido recomponerse.

Un hecho que probablemente sería el motivo que hizo que su relación sentimental con Pete Davidson tampoco llegase a buen puerto.

Esperamos que Ariana Grande se recupere poco a poco de la dura situación que atraviesa y podamos verla muy pronto en los escenarios.