Ariana Grande se cierra al amor tras sus malas experiencias

MADRID, 3 (CHANCE)

El 2018 no ha sido una buena época personalmente hablando para Ariana Grande. Pese a que la artista de God Is A Woman no deja de cosechar éxitos, su suerte en el amor no parece haber ido por el mismo camino.

El pasado mes de mayo el medio People confirmó la ruptura de la cantante de 25 años con el rapero Mac Miller después de dos años de relación. Poco después Ariana comenzó su relación con el comediante del programa Saturday Night Live, Pete Davidson.

Mostrando su amor a los cuatro vientos con imágenes de lo más tiernas en las redes sociales, los jóvenes llegaron a comprometerse cuando solamente llevaban dos meses de historia de amor y Pete llegó a tatuarse una máscara negra detrás de su oreja haciendo referencia a la portada del álbum de Ariana, Dangerous Woman.

Parecía que la artista había recuperado totalmente su sonrisa con el cómico pero otro varapalo llegó a su vida: el suicidio de Mac Miller. Varios días después de la trágica noticia, Ariana y Pete decidieron poner punto y final a su noviazgo. Fuentes cercanas a la pareja confirmaron en el portal TMZ la ruptura, aclarando que ambas partes reconocieron que no era un buen momento para que su relación funcionase.

Hace varios días se empezó a especular sobre la nueva ilusión de Ariana y la cantante desmintió en su cuenta de Twitter las informaciones de la siguiente manera: "Spoiler para el resto del año/ probablemente de mi vida: nadie. Por favor, haced referencia a este tuit para futuras preguntas".

Ariana ha dejado claro que tras las idas y venidas que ha tenido el pasado año, en el 2019 ha dicho 'Thank U, Next' al amor para centrarse de lleno en la música y sus compromisos profesionales.